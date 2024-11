Durante la Cumbre APEC 2024, el Gobierno peruano decretó días no laborables entre el 14 y 16 de noviembre para el sector público en Lima y Callao. Esta medida tuvo como finalidad reducir el tránsito vehicular y garantizar el orden durante las actividades oficiales del foro. Sin embargo, tras la finalización del evento, surgió la duda sobre si el lunes 18 de noviembre también sería considerado un día libre.

¿El lunes 18 de noviembre es feriado según El Peruano?

De acuerdo con la información publicada en El Peruano, el lunes 18 de noviembre no será feriado ni día no laborable. Esta fecha no ha sido incluida en el calendario oficial de feriados ni en las disposiciones de días no laborables para el presente año. Por lo tanto, tanto los trabajadores del sector público como los del privado deberán cumplir con sus jornadas habituales.

El Estado recordó que, al tratarse de un día regular, las ausencias no justificadas podrían dar lugar a sanciones administrativas o descuentos en las remuneraciones. Asimismo, quienes trabajen este día no recibirán las compensaciones adicionales que corresponden únicamente a los feriados.

Diferencias entre feriados y días no laborables

El sistema laboral peruano distingue claramente entre feriados y días no laborables, conceptos que suelen generar confusión:

Feriados: son días de descanso obligatorio, durante los cuales los trabajadores reciben su salario completo. Si un empleado trabaja en un feriado, tiene derecho a un triple pago. Días no laborables: aplica principalmente al sector público y, en el sector privado, depende de la decisión del empleador. Las horas no laboradas deben recuperarse en los días siguientes.

En este contexto, el lunes 18 de noviembre no entra en ninguna de estas categorías, por lo que será un día laborable.

¿Qué días no laborables quedan para 2024 en Perú?

Para el resto del 2024, el calendario oficial incluye las siguientes fechas como días no laborables:

6 de diciembre: día no laborable para el sector público.

23 y 24 de diciembre: días no laborables para Navidad.

30 y 31 de diciembre: días no laborables previos al Año Nuevo.

En cuanto a los feriados, aún quedan:

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

9 de diciembre: aniversario de la batalla de Ayacucho.

25 de diciembre: Navidad.

El lunes 18 de noviembre no forma parte de esta lista, confirmando que es un día laborable para todas las actividades regulares.