Mauricio Diez Conseco está a punto de cumplir uno de sus grandes sueños. El empresario peruano anhela conocer en persona a la estrella estadounidense Brad Pitt. El conductor de ‘Cazador de talento’ no solo quiere tomarse una fotografía con el famoso actor estadounidense, sino también desea ser su anfitrión cuando venga al Perú y mostrarle las maravillas de nuestro país.



Mauricio Diez Conseco quiere llevar a Brad Pitt al Cusco



Mauricio Diez Canseco anunció que este jueves 31 de octubre la marca Rústica inaugurará un nuevo y sofisticado resort turístico ubicado en el corazón del Valle Sagrado de los Incas, en Urubamba (Cusco). El empresario nacional aseguró que este local cumplirá con los más altos estándares internacionales de calidad, por lo que espera que se convierta en el destino favorito de artistas nacionales e internacionales.

El impulsador de las Chicas Doradas, quien días atrás reveló que Dailyn Curbelo está en la dulce espera, admitió que uno de sus sueños es recibir a destacadas figuras de Hollywood y, en particular, invitar al actor estadounidense Brad Pitt, a quien admira y de donde proviene su apodo de 'Brad Pizza', para que disfrute del Valle Sagrado de Cusco.

“Le he dicho a mi equipo que enviaré una invitación formal al señor Brad Pitt para que venga a Cusco. Acá lo esperaremos con los brazos abiertos. Como siempre digo, soñar no cuesta nada. Cusco tiene un encanto único, y las estrellas de Hollywood suelen sorprendernos con visitas inesperadas. ¿Quién sabe? Tal vez Brad Pitt nos visite y tenga la oportunidad de estrechar su mano”, sostuvo el pizzero.

Brad Pitt supo de Mauricio Diez Canseco en el 2019



En 2019, durante una conversación con la actriz Jely Reátegui y Eduardo ‘Chino’ Pinto, Brad Pitt se enteró de que en Perú había alguien conocido como ‘Brad Pizza’. Al escuchar esto, el actor de 60 años sonrió y comentó: “No estoy seguro de si quiero conocer a ese personaje, pero ya veremos”.

La noticia despertó su curiosidad, y Pitt expresó su aprecio por la pizza, algo que Jely y Eduardo destacaron sobre Mauricio, a quien describen como un maestro en la preparación de esta delicia italiana. “Bueno, ahí tengo un problema, porque quiero una buena pizza”, añadió el protagonista de premiadas películas de Hollywood.

En una reciente entrevista, Mauricio Diez mencionó estar al tanto de toda la situación y se mostró honrado de que una estrella de la talla de Brad Pitt sepa de su existencia.

“Te juro que cuando me contaron, casi me caigo de espaldas, sentí una enorme emoción y de ahí me quedé con la idea que tenía que conocerlo, en Estados Unidos o acá”, declaró para Expreso. “Imagínate el honor que ‘Brad Pizza’ esté con el mismísimo Brad Pitt, soñar no cuesta nada”, anotó.



Mauricio Diez Canseco anuncia desfile de lujo



Para la inauguración del próximo 31 de octubre, Mauricio Diez Canseco ha preparado un evento memorable, que contará con invitados especiales y un desfile tradicional de trajes típicos, con el objetivo de realzar esta nueva era turística que vivirá la localidad de Urubamba.

"Estamos emocionados de anunciar la apertura del hotel Rústica Cusco el 31 de octubre. Es un sueño hecho realidad que sorprenderá a todos con su belleza, amplias y modernas instalaciones en medio del Valle Sagrado de los Incas, uno de los lugares más mágicos del mundo", expresó Diez Canseco.

El hotel ha sido diseñado para que los huéspedes puedan sumergirse en la magia de los Andes y la rica historia de los antiguos incas, en un entorno que combina lujo y naturaleza. Las habitaciones ofrecerán vistas espectaculares del paisaje, y el punto culminante será una piscina temperada, ideal para relajarse tras un día de exploración por las maravillas de la región.

Mauricio Diez Canseco destacó que el ambiente acogedor y el servicio impecable harán que cada estadía sea una experiencia única e inolvidable. “Queremos que nuestros huéspedes sientan que forman parte de la historia de Perú y experimenten la esencia del Valle Sagrado, con todas las comodidades que un hotel de lujo puede ofrecer”, concluyó.