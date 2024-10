Ben Affleck rompe su silencio y le responde a Jennifer Lopez

Las declaraciones que diera, hace unos días, Jennifer Lopez han tenido consecuencias. Como se recuerda, 'La diva del Brox' ofreció una entrevista a la comediante Nikki Glaser donde habló sobre su mediática separación y aunque no mencionó a Ben Affleck ni episodios concretos que vivió a su lado, dejó su sentir acerca de los cambios que su vida había sufrido.

"Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía ​​decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y es como, ‘No, en realidad soy buena’”, fueron parte de sus declaraciones que para muchos eran dirigidas al actor Ben Affleck.

Es por ello que la prensa estadounidense ha estado detrás de los pasos de Affleck para tratar de conseguir su respuesta. Así, medios como Hola o People, dieron con que el actor ha dado la vuelta a la página y decidió retornar a sus labores. Según los medios, fue visto en Los Ángeles, CA., buscando locaciones para su próxima película.

Affleck, fotografiado en Los Ángeles mientras inspeccionaba locación de su próximo filme. Foto: internet

No le sorprendió que Jennifer Lopez hablara

"Ben Affleck ha regresado al trabajo y fue captado en Los Ángeles, CA., buscando locaciones para su próxima película", publicó la revista People en Español mostrando algunas fotografías de la estrella de Hollywood.

De otro lado, según el medio británico DailyMail, Affleck no sabía que JLo planeaba hablar sobre su vida personal en una entrevista, pero al parecer no se sorprendió del todo por el hecho de que decidiera hacerlo. “Ben sabe que ella hablará de la ruptura por siempre, porque ha hecho álbumes y documentales sobre sus dos relaciones”, dijo una fuente a dicho medio.

“A él le encantaría que ella no hablara de ello, pero siente que siempre lo hará”, continuó el informante, dejando ver que el actor de Batman está hasta cierto punto resignado. “Él no recibió ningún aviso de que ella iba a hablar de su relación, pero asumió que eventualmente sucedería. Es parte de su vida tanto como cualquier otra cosa, nunca va a alejarse de ella”, agregó.

Otrora, los años felices. Foto: AFP

Según la fuente, Affleck, “está de acuerdo con la forma en que Jen tiene que lidiar con eso” y es consciente de que “siempre ha sido de las que habla” sobre su vida personal. “Cada uno se enfrenta a la pérdida y a la ruptura a su manera, y esto es lo que Jen tuvo que hacer y Ben tiene que aceptarlo. A él si le gustaría guardarse algunas cosas para sí mismo, especialmente los detalles importantes sobre su relación”.