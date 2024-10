Nenu López, participante actual del programa 'Cantando 2024', sorprendió al público al revelar su pasado como integrante de 'Las Chicas Doradas' de Rústica, un grupo de modelos y bailarinas peruanas que acompañaban las actividades del conocido empresario Mauricio Diez Canseco. En medio de una entrevista para el programa, López comentó que, aunque fue seleccionada para el grupo por su habilidad en la danza, rápidamente fue empujada al canto sin tener la preparación adecuada para ello.

Las declaraciones no se quedaron solo en su experiencia profesional, sino que la modelo argentina lanzó una acusación grave al asegurar que el productor detrás de 'Las Chicas Doradas' estaba involucrado en lavado de dinero. "Nos iba a bien, nos pagaron bien. Era lavado de guita mal, qué querés que te diga", afirmó Nenu con tono despreocupado, generando un revuelo entre los espectadores y el panel de jueces, quienes no podían creer la magnitud de sus palabras.

Modelo argentina acusa al productor de Rustica de lavado de dinero

Durante la transmisión de 'Cantando 2024', López no escatimó en detalles sobre su participación en 'Las Chicas Doradas', destacando que las chicas del grupo eran seleccionadas principalmente por su apariencia física, sin importar sus habilidades artísticas. Sin embargo, lo más impactante de sus declaraciones fue cuando señaló al productor de realizar prácticas ilegales. "Era lavado de guita, no tiene sentido. Mucha plata nos pagaron por esa boludez", explicó, dando a entender que las presentaciones, que incluían shows en diversos restaurantes del país, eran una fachada para actividades ilícitas.

También reveló un patrón peculiar en su comportamiento. Según la modelo, el productor, cuya identidad prefirió no revelar, tenía la costumbre de casarse con mujeres de las agrupaciones que creaba en distintos países. "Yo no quiero denunciar a nadie, pero… el productor era peruano. No lo vamos a nombrar, pero sí. Lo hace todos los años en distintos países, tipo Argentina, Cuba. Y siempre se casa con una de cada país”, confesó la bailarina, dejando entrever la posibilidad de que se trate del dueño de Rústica, Mauricio Diez Canseco. "Le gustaba una, pero las argentinas no. Ninguna cayó con el productor”, aseguró con contundencia.

Reacciones en redes sociales tras la revelación de la modelo sobre productor de Rustica

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en reaccionar a las explosivas declaraciones de Nenu López. Muchos usuarios expresaron su desconcierto ante la ligereza con la que la modelo habló sobre actividades ilícitas, advirtiendo que podría enfrentarse a una demanda por difamación si no cuenta con pruebas para respaldar sus palabras.

"Ojalá tenga pruebas porque por hueca le va a caer su demanda", comentó un usuario en redes. Otros, en cambio, se mostraron más interesados en las historias detrás de Las Chicas Doradas y el rol de Mauricio Diez Canseco en la creación y gestión de este grupo. “Chicas Doradas, Chicos Dorados Argentina. .. Mauricio los trajo y varios de ellos se quedaron trabajaron y se hicieron conocidos”, “¿Mauricio?”, “Ok, pero nadie habla de las caras que hacía Milett”, “Recién te conozco y ya te vas”, “Pues, quién sabe”, ”, indicaron algunos de los comentarios de los cibernautas

¿Quién es Nenu López, exintegrante de Las Chicas Doradas de Rústica?

Nenu López, cuyo verdadero nombre es Nerea López, es una modelo y bailarina argentina que actualmente compite en 'Cantando 2024'. Con tan solo 21 años, Nenu ha destacado no solo en el mundo de la moda, sino también en el de la danza, habiendo trabajado con importantes figuras como Tini Stoessel y Callejero Fino. Según sus propias palabras, llegó a ser parte de Las Chicas Doradas de Rústica después de presentarse en un casting donde, inesperadamente, fue seleccionada para cantar, a pesar de que su objetivo inicial era unirse como bailarina.

Nenu López es modelo, bailarina profesional y es natural de Buenos Aires. Foto: Composición LR | Instagram | Nenu López

Originaria de Buenos Aires, la joven cuenta con más de 15.000 seguidores en Instagram, donde comparte su día a día y sus pasos en el mundo del entretenimiento. Su paso por 'Las Chicas Doradas' no fue su único logro, ya que ha viajado por varios países y trabajado en eventos internacionales, como en Marruecos, de donde regresó para participar en el programa de Marcelo Hugo.

¿Cómo llegó a ser parte de Las Chicas Doradas?

Según relató Nenu López, su camino hacia 'Las Chicas Doradas' comenzó con una audición que, según sus palabras, fue "terrible". Se presentó como bailarina, pero terminó siendo seleccionada también como cantante. "Pensé en irme, pero hice el casting y sorpresivamente quedé. No sé qué escuchó", confesó entre risas. El grupo, conformado por cinco chicas, realizaba giras por distintos restaurantes de Rústica en Perú, donde, según la modelo, eran tratadas "como rockstars".

A pesar de sus críticas a la calidad de los espectáculos, Nenu no pudo evitar reconocer que fueron dos meses inolvidables para ella y sus compañeras, quienes disfrutaban de un tratamiento de lujo a cambio de lo que ella describió como "shows remal". Estas declaraciones refuerzan su acusación sobre las irregularidades financieras detrás del proyecto.