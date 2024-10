El reciente conflicto en torno a la preparación artística de la modelo Milett Figueroa ha captado la atención de la opinión pública. Todo comenzó cuando Martha Valcárcel, madre de Milett, mencionó que su hija había sido instruida en canto por reconocidas figuras como Isabel Iñigo y Shantall. Sin embargo, ambas artistas han salido a desmentir estas declaraciones, aclarando que solo tuvieron breves encuentros con la modelo y que no fueron sus profesoras formales.

Isabel Iñigo, en particular, expresó que no tiene idea de cómo va el desempeño profesional de Milett y que sus encuentros con ella fueron limitados a unas pocas clases esporádicas. La polémica ha generado un gran revuelo, ya que Valcárcel había defendido públicamente la formación de su hija e incluso se habia enfrentando en vivo a las conductoras de 'América Hoy'.

¿Cuál es la relación entre Milett Figueroa y Isabel Iñigo?

La cantante y profesora cubana Isabel Iñigo se vio incluida en la controversia que gira en torno a Milett Figueroa, luego de que su madre Doña Martha asegurara que su hija había recibido formación vocal de su parte. En una reciente declaración para el programa 'América Hoy', Iñigo desmintió categóricamente estas afirmaciones. “Hace muchos años que no la veo, solo tuve contacto con ella en dos o tres ocasiones para unas clases. No fui su coach, y no sé ni como va su trabajo”, comentó.

Iñigo destacó que Milett fue una alumna pasajera, que tomó algunas clases, pero que no puede determinar el nivel profesional de la modelo en el canto. Incluso mencionó que no la ha escuchado cantar en mucho tiempo, y dejó entrever que probablemente fue seleccionada para el programa "Cantando 2024" por su experiencia escénica y no por su capacidad vocal. "De repente la han escogido no por lo que canta sino por su experiencia en el escenario", concluyó la cantante. Este comentario dejó en claro que no existe una relación formativa entre ambas.

Shantall aclara relación con Milett Figueroa

Otra de las figuras mencionadas por Martha Valcárcel como profesora de Milett fue la cantante peruano-canadiense Shantall Young Oneto, conocida artísticamente como Shantall. Al ser consultada sobre estas declaraciones, Shantall fue enfática al aclarar que ella tampoco fue la profesora de canto formal de Milett. “No soy necesariamente su profesora de canto. Si la van a hacer cantar en ese programa, espero que haga un gran trabajo, pero definitivamente necesita entrenamiento”, comentó en referencia a la participación de Milett en 'Cantando 2024'.

Shantall añadió que siempre ha aconsejado a Milett que si desea dedicarse al canto de manera profesional, debe tomarlo en serio y trabajar arduamente. Según la cantante, el talento en el canto es algo que se debe desarrollar con esfuerzo y dedicación, y Milett aún tiene camino por recorrer en ese aspecto.

Madre de Milett sale a defenderala tras descubrirse que no estudió en el Conservatorio

En el mismo programa 'América Hoy', la madre de Milett salió en defensa de su hija, afirmando que nunca mencionaron que Milett hubiera estudiado en el Conservatorio Nacional de Música. Según Valcárcel, el malentendido surgió a raíz de un comentario del conductor argentino Marcelo Tinelli, quien erróneamente insinuó que Milett tenía estudios formales en música.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

Valcárcel explicó que ella misma fue quien estudió en el conservatorio, mientras que Milett recibió formación de figuras reconocidas como Isabel Iñigo y Shantall, aunque en menor medida. Además, añadió que su hija ha tomado clases particulares de familiares cercanos, como su sobrino Fernandito Valcárcel, actual director de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, lo que complementa su preparación artística.

Enfrentamiento en vivo entre la mamá de Milett y Janet Barboza en ‘América Hoy’

Uno de los momentos más tensos en torno a esta polémica ocurrió cuando Martha Valcárcel tuvo un acalorado enfrentamiento con la conductora Janet Barboza en el programa 'América Hoy'. Barboza, conocida por su estilo directo, criticó duramente la participación de Milett en 'Cantando 2024', lo que provocó la acalorada respuesta de la madre de la modelo. Valcárcel defendió a su hija señalando que las críticas de Barboza no representaban el sentir del público argentino, quien, según ella, estaba encantado con la participación de Milett.

La situación se intensificó cuando Valcárcel interrumpió a Barboza para lanzar una contundente frase: "Me encantaría que no quieras igualarte a una persona que no es muy querida", en referencia a otra polémica figura televisiva, Magaly Medina. Este intercambio generó gran repercusión en las redes sociales, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la semana en el mundo del espectáculo peruano.