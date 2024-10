Durante una reciente emisión de 'América Hoy', Brunella Horna vivió un incómodo momento cuando Edson Dávila insinuó que los padres de la modelo no aprobaban a Richard Acuña al inicio de su relación. La modelo no tardó en responder, defendiendo a su esposo y aclarando la situación. Sin embargo, la reacción de 'Giselo' tomó por sorpresa a los conductores del programa, quienes intentaron suavizar el momento.

Brunella Horna, actual conductora del magazin, tuvo que enfrentar un comentario inesperado de su compañero Edson Dávila. Durante un segmento sobre la influencia de los suegros en las relaciones de pareja, Dávila mencionó que los padres de Brunella, al principio, no habrían tenido un buen concepto de Richard Acuña. La modelo rápidamente reaccionó, dejando claro que actualmente sus padres están muy felices con su relación.

¿Por qué Brunella Horna se molestó con Edson Dávila?

Todo comenzó cuando en 'América Hoy' se discutía sobre la influencia que pueden tener los suegros en una relación, analizando ejemplos de personajes conocidos en la farándula peruana. En medio de la conversación, Edson Dávila aprovechó para recordar que los padres de Brunella no habrían aprobado inicialmente a su esposo, Richard Acuña, cuando lo conocieron. Esta comparación sorprendió a la modelo, quien no dudó en expresar su incomodidad ante el comentario de su compañero.

Dávila insinuó que los padres de Brunella, Gustavo Horna y Giuliana Bocanegra, habrían juzgado a Richard cuando inició su romance con su hija. El comentario generó una reacción seria de parte de 'Baby Brune', quien de inmediato aclaró que, aunque la relación al principio pudo tener sus complicaciones, sus padres ahora están muy felices con Richard Acuña, desmintiendo cualquier supuesto malestar entre su familia y su esposo.

¿Qué le dijo Brunella Horna a Edson Dávila?

Brunella, visiblemente incómoda, no tardó en responder al comentario de Edson Dávila. "Estás callado todo el rato y opinas esto", dijo la modelo en un tono serio, señalando que no esperaba que su compañero trajera ese tema al programa. A pesar de la incomodidad, Horna defendió su relación y aclaró que sus padres tienen una excelente relación con su esposo.

"Mis papás están felices con mi esposo, no te preocupes", fue la contundente respuesta de Brunella, dejando claro que actualmente no existe ningún problema entre su familia y Richard Acuña. Sin embargo, no negó que al principio de su relación las cosas podrían haber sido diferentes, aunque prefirió no ahondar en detalles sobre esos primeros momentos.

¿Cuántos años de diferencia le lleva Brunella Horna a Richard Acuña?

Brunella Horna y Richard Acuña tienen una diferencia de edad de 12 años. La modelo, nacida el 5 de marzo de 1996, tiene actualmente 27 años, mientras que Richard Acuña, quien nació el 18 de septiembre de 1984, tiene 39 años. A pesar de esta diferencia, ambos han demostrado tener una relación sólida que culminó en su compromiso el 16 de julio, y han formado una familia juntos, con un hijo que ha fortalecido aún más su vínculo.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

A lo largo de su relación, Brunella y Richard han enfrentado diversos comentarios en los medios, especialmente por la diferencia de edad y el contexto en el que surgió su romance, dado que Richard es hijo del reconocido político César Acuña. Sin embargo, han sabido sortear los rumores y mantener una relación estable que, como lo señaló la modelo, es muy bien recibida por su familia.