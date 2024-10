Melcochita, el icónico comediante peruano, vivió momentos de angustia al ser internado de emergencia en el Hospital Edgardo Rebagliati en Jesús María. El artista, conocido por su humor y carisma, sufrió una complicación de salud que puso en alerta a sus seguidores y a la farándula nacional el 28 de septiembre, tan solo días después de celebrar sus 88 años de vida.

Tras ser estabilizado por el equipo médico, Melcochita se pronunció sobre su delicado estado de salud, revelando que pensó que no superaría este delicado momento. "Casi no la cuento", confesó el humorista, quien también precisó detalles sobre su diagnóstico.

Melcochita revela su delicado estado de salud

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, alarmó a sus seguidores y a la farándula nacional al revelarse su ingreso al Rebagliati. Luego de estabilizarse, el humorista reveló que estuvo al borde de una situación grave debido a una dificultad respiratoria severa, lo que llevó a su esposa Monserrat a trasladarlo al hospital. "Casi no la cuento, porque no podía respirar, por eso mi esposa me trajo de emergencia", declaró a Trome.

El cómico agregó que le diagnosticaron bronquitis aguda, con síntomas como baja saturación de oxígeno y fiebre, lo que le generó un gran temor y la sensación de que podría no sobrevivir. Debido a esta condición, no pudo despedir en persona a su amigo Felpudini, quien falleció el 26 de septiembre. "De verdad me asusté, pensé que no la contaba y por eso no pude ir al velatorio de mi querido Felpudini, que hoy descansa en paz", manifestó Melcochita.

Melcochita cumplió 88 años de vida el 17 de septiembre de 2024. Foto: Instagram

Melcochita estará internado por cinco días

De acuerdo con los reportes, Melcochita deberá permanecer internado en el Hospital Edgardo Rebagliati por cinco días. Actualmente, el humorista, quien ya se encuentra estable y fuera de peligro, reposa en la habitación 1172 A del pabellón C.

Por otro lado, Pablo Villanueva confesó que, en la noche del día anterior a su internación, grabó un videoclip y se quitó la camisa cuando estaba sudando, lo que pudo haberle afectado. "A mis 'añartus' (88 años recién cumplidos) eso no es bueno, trae complicaciones", declaró.

Melcochita también precisó que presentó un nivel de azúcar elevado, aunque actualmente se encuentra mejor. "Estoy agradecido por los cuidados de mi esposa (Monserrat), los médicos y las enfermeras que me están atendiendo. Como tenía el azúcar en 400 eso también complicó mi salud, pero ya estoy estable", puntualizó.

PUEDES VER:Luciana Fuster y el JUGOSO SALARIO que continuará ganando tras entregar su corona del Miss Grand International

Pablo Villanueva Branda es el nombre real de Melcochita. Foto: Instagram

Personajes de la farándula se solidarizan con Melcochita

La noticia de la hospitalización de Melcochita, una figura emblemática en la comedia peruana, no solo conmocionó a sus seguidores, sino también a la farándula peruana. Diversos artistas y personalidades del espectáculo expresaron su solidaridad y preocupación por la salud del comediante. Entre ellos, Giovanna Valcárcel envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales. "Manden sus mejores vibras para nuestro querido 'Melco'. Te amo, mi negrito lindo, siempre contigo", escribió Valcárcel.

Más adelante, la actriz subió una foto del brazo de Melcochita y manifestó que él y su esposa querían expresar gratitud por los mensajes de aliento que les hicieron llegar. "Me prometió que de esta sale para hacer lo que mejor sabe: vivir la vida y reírse de ella", añadió.

Por otro lado, el humorista Manolo Rojas también visitó a Melcochita y se pronunció ante los medios, afirmando que su amigo y colega había sufrido un coma diabético, pero que ya estaba estable. Carlos Álvarez, Lelo Costa y otros artistas del ámbito peruano igualmente fueron vistos acompañando a Pablo Villanueva.

Resumen sobre el pronunciamiento de Melcochita