E-Summit Perú Digital 2018: Conoce todos los detalles sobre la tercera cumbre

La cumbre más importante en el Perú sobre Tecnología y Negocios llega por tercera vez de la mano de reconocidos expertos nacionales e internacionales de TI. Aquí te dejamos todos los detalles sobre este imperdible evento.

En esta edición se expondrá lo último en innovación de marcas globales, tendencias tecnológicas y transformación digital. El evento contará con la presencia de destacados ejecutivos y emprendedores del mercado peruano.

¿Qué temas abordarán en el tercer e-Summit Perú Digital 2018?

Tendencias, Innovaciones Tecnológicas, Omnicanalidad, eConversión, Medios de Pago, Seguridad, Logística para eCommerce, Marketing Digital, Diseño y Usabilidad (UX), entre otros.

No puedes perderte de esta cumbre en la que podrás participar en las diversas conferencias,plenarias, talleres y actividades de networking. También habrá presentaciones con casos de éxito y una expo feria de soluciones tecnológicas para negocios y empresas.

Estos son algunos de los ponentes que participarán en el evento

Martín Santaera (New Business Manager, SpLatam de Google - Argentina), Julián Escandón (E-Commerce Manager en ORACLE), Juan Pablo Goicochea (Gerente de BI, Analytics & Estrategia Digital en THINK THANKS), Nicolás Leoni (CEO & Founder en Consultora Nico Leoni), Sebastián Hercovich (General manager & Founder en BRAND & LABEL), Andrea Sierra (Enterprise Sales Manager, Andean | Caribbean | Central America en ADOBE – Colombia). Y los más destacados expertos nacionales como Fernando D’ Alessio (Co-founder y CEO en JUNTOZ.COM), Ernesto Barrios (Gerente de Omnicanalidad y Transformación Digital del Grupo EFE), Denis Castro (Telesales Supervisor en DHL EXPRESS), Eduardo Eneque Mori (CEO en IMPULSE), Eduardo Acuña (Director en SamiShop), entre otros.

¿Cuándo y dónde se realizará?

El evento e-Summit PERÚ DIGITAL 2018 se desarrollará durante el miércoles 24 de octubre, desde las 9:00 am hasta las 6:00 pm.

No dejes pasar la oportunidad de asistir al mayor evento de tecnología y negocios de Perú, adquiere tus entradas a solo S/ 125 en la página de Cuponidad.pe, ingresa aquí para más información.