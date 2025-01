Alianza Lima definió a sus 6 extranjeros para el 2024 tras la salida de Brian Farioli

Hace algunos días, Alianza Lima confirmó que no contratará al volante argentino Brian Farioli debido a que no pasó los exámenes médicos. Ante ello, el cuadro blanquiazul aceleró los fichajes de otros refuerzos extranjeros para cerrar su plantel de cara a la temporada 2025. En esta nota te contamos todos los jugadores foráneos que tendrán los íntimos en esta campaña.

¿Quiénes serán los 6 extranjeros de Alianza Lima para el 2025?

Hasta el momento, Alianza Lima ha anunciado oficialmente la llegada del ecuatoriano Fernando Gaibor, el boliviano Guillermo Viscarra y el argentino Guillermo Enrique.

Además, el cuadro íntimo tendría todo cerrado con el ecuatoriano Erick Castillo y el argentino Alan Cantero. Finalmente, según la prensa nacional, los blanquiazules destinarán su último cupo de extranjero al colombiano Pablo Cepellini, con el que ya comenzaron las negociaciones.

Erick Castillo (extremo ecuatoriano)

Alan Cantero (delantero argentino)

Guillermo Enrique (lateral derecho argentino)

Fernando Gaibor (volante ecuatoriano)

Guillermo Viscarra (arquero boliviano)

Pablo Cepellini (volante colombiano) - por confirmar.

Brian Farioli demandará a Alianza Lima ante la FIFA

Luego de que no se concretara su fichaje, Brian Farioli declaró ante la prensa peruana y aseguró que acudirá a la FIFA para demandar a Alianza Lima.

"Yo firmé un contrato antes de llegar al club y en ese contrato no se habló nunca de ninguna revisión médica ni nada por el estilo. El documento estaba firmado por José Bellina”, indicó para Radio Exitosa.

Sin embargo, Bellina le respondió al volante argentino y negó que exista dicho contrato. "Es falso lo que él (Brian Farioli) menciona, no existe contrato. Lo que se firmó es la carta invitación (carta oferta), en la cual está establecido claramente que debe pasar exámenes médicos para la firma del contrato. En la misma carta, y en cualquier carta oferta, el club y el futbolista se deben poner de acuerdo en los documentos a firmar a partir de la misma. Si el futbolista no pasa los exámenes médicos, no hay nada en que ponerse de acuerdo", sostuvo en Radio Ovación.

"En 2024, un futbolista no pasó sus exámenes médicos en el club y todo se manejó de manera regular con el futbolista y su agente. Claramente, eso ya depende de cómo se quiere manejar cada uno. Son situaciones que pasan en el fútbol. No vamos a pronunciarnos más sobre este tema, es segunda vez que estamos dando una postura, porque ya lo hizo Franco Navarro el día sábado. El club ha actuado de manera correcta y está preparado legalmente para afrontar este caso", agregó.

Miguel Trauco fue presentado como refuerzo de Alianza Lima

El pasado lunes 6 de enero, Alianza Lima oficializó la contratación de Miguel Trauco, lateral izquierdo de la selección peruana que llega del fútbol brasileño. El defensor firmó un vínculo con los íntimos por dos temporadas.