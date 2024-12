Ventas de pavo al exterior registraron más de S/10 millones: el país que más compró al Perú

El pavo, protagonista tradicional de las cenas navideñas, registró ventas al exterior por US$ 2 millones 730.000 entre enero y octubre de 2024 (En soles, poco más de S/10 millones), lo que representó un crecimiento del 38,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado (US$ 1 millón 975.000), informó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Ecuador lideró el ranking de destinos de este producto (90,3% de participación) con una demanda por US$ 2 millones 469.000 y un aumento de 25,2% en relación con el 2023 (US$ 1 millón 973.000 entre enero y octubre), según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.

El vecino país norteño tiene un consumo per cápita anual de carne de pavo de 1,07 kg., y durante los últimos años ha promovido su industria avícola, produciendo ahora la genética de pavo de engorde, lo que le conllevó a reducir sus importaciones de algunos de sus proveedores.

El segundo destino fue Bolivia (US$ 200.000) que retomó sus pedidos, tras no haberla importado en el 2023. En tercera posición se ubicó Cuba con solo US$ 61.000. En esta isla esta ave es conocida como guanajo.

Las principales empresas exportadoras fueron San Fernando S.A., Corporación de Granjas del Perú S.A.C. y Redondos S.A. El monto promedio de exportaciones entre enero y octubre fue de US$ 273.000, aunque se observaron picos en julio con US$ 414.000 (15% del total) y agosto con US$ 325.000 (12% del total).

Datos

-El 100% de las exportaciones de pavo provinieron de Lima. En 2023, los principales países consumidores per cápita de carne de pavo fueron Israel (13.1 kg.), Hungría (9 kg.), EE.UU. (7.3 kg.), Irlanda (6.3 kg.) y Francia (5.6 kg.). En América Latina resaltan Chile (2.7 kg.), México (1.3 kg.) y Perú (1.1 kg.).

-El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que para Navidad y Año Nuevo se venderá cerca de 1 millón 640.000 pavos, con el objetivo de satisfacer la demanda de los consumidores.

De la oferta de este año, 1 millón 610.000 pavos provienen de la producción nacional (98%) y 27.000 unidades son importadas (2%).

-De los pavos disponibles para la campaña de Navidad y Año Nuevo, se estima que 1 millón 330.000 unidades serán vía ventas corporativas y a través de cadenas de supermercados, en su mayoría como pavo entero beneficiado y congelado.

Aporte nutricional

La carne de pavo es magra y resalta por su aporte nutricional, tiene un bajo contenido de grasa y colesterol lo que la convierte en una opción saludable. Es una rica fuente de proteínas y vitaminas del complejo B, como niacina, B6, B12 y colina. Aporta minerales esenciales como fósforo, magnesio, selenio, hierro, potasio y zinc.

Gracias a sus propiedades, es ideal para personas que buscan controlar su peso, prevenir enfermedades cardiovasculares, combatir la anemia y mantener el sistema nervioso saludable. Algunas empresas buscan incrementar su consumo más allá de las festividades de Navidad y Año Nuevo.