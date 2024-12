Alianza Lima confirmó la llegada de Guillermo Viscarra para la Liga 1 2025. El portero boliviano llega procedente de The Strongest y se perfila para ser titular en el torneo peruano y la Copa Libertadores. Antes de su arribo a La Victoria, la directiva blanquiazul también manejaba otras opciones. Una de las alternativas que sondearon fue Alexander Domínguez.

El experimentado guardameta estaba en carpeta de Alianza Lima. Incluso, en una reciente entrevista, contó que Fabián Bustos, actual director técnico de Universitario, habló sobre bien él ante la posibilidad de que llegue al fútbol peruano.

Alexander Domínguez contó que Fabián Bustos lo 'recomendó' a Alianza Lima

En una conversación para el programa de YouTube 'LigaPro EC', Alexander Domínguez contó que Bustos tuvo buenas palabras sobre su persona cuando fue consultado por un club peruano. El popular 'Dida' resaltó su recomendación, pese a que nunca lo dirigió.

"Te voy a decir algo. Bustos, yo nunca lo he tenido a él, y habló bien de mí en un equipo de Perú para el año que viene. Yo nunca he tenido relación con Bustos. Capaz a mí no me llamó, pero llamó a entrenadores que me han tenido", reveló.

Guillermo Viscarra fue elegido en Alianza Lima por encima de Alexander Domínguez

A pesar del interés de Alianza Lima en distintos arqueros de Sudamérica, entre ellos Alexander Domínguez, el elegido fue Guillermo Viscarra. El portero boliviano recala en La Victoria tras su paso por The Strongest. Cumple con el perfil que pide el conjunto íntimo y se perfila para ser titular a lo largo del 2025.

"¡Bienvenido, 'Guille'! El arquero Guillermo Viscarra se une a la familia blanquiazul. ¡A darle con todo!", fue el anuncio que hizo el cuadro victoriano acerca de su nuevo jugador. El boliviano, por su parte, se animó a repetir la popular arenga del club en el video que protagonizó a modo de presentación en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva. "Arriba Alianza toda la vida", proclamó el guardameta.

¿Con qué porteros contará Alianza Lima para el 2025?

Con la llegada de Viscarra, al competencia por el puesto titular en el arco de Alianza Lima estará entre 'Billy', quien apunta a ser la primera opción por su amplia experiencia a nivel internacional, y Ángelo Campos, golero bicampeón en 2021 y 2022. Ángel de la Cruz y Fabrisio Mesías también, quienes formaron parte del plantel 2024, también podrían continuar en el equipo para el próximo año.