¿Qué es la gratificación y desde cuándo se empieza a pagar en Perú?

La gratificación es un beneficio económico contemplado en la legislación peruana, el cual es entregado a los trabajadores formales dos veces al año. Este ingreso adicional, regulado por la Ley N.° 27735, tiene como propósito reconocer el esfuerzo laboral y contribuir a la economía nacional durante las festividades de Fiestas Patrias y Navidad.

Las empresas deben realizar el depósito correspondiente en las cuentas de sus empleados dentro de los plazos establecidos. En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden presentar sus denuncias ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), institución encargada de velar por el cumplimiento de este derecho laboral y sancionar a las empresas que no lo respeten.

¿Qué es la gratificación?

La gratificación constituye un ingreso adicional que reciben los trabajadores formales como parte de los beneficios establecidos en la normativa laboral peruana. Este pago extraordinario, que tiene lugar dos veces al año, coincide con las celebraciones de Fiestas Patrias y Navidad, y está dirigido a reconocer el desempeño de los empleados en el sector privado.

De acuerdo con la Ley N.° 27735, las empresas están obligadas a depositar este beneficio antes de las fechas límite establecidas. Este monto tiene como propósito no solo beneficiar directamente a los trabajadores, sino también fomentar la actividad económica en periodos clave del año.

¿Desde cuándo se paga la gratificación en 2024?

En 2024, la gratificación se paga en dos periodos anuales: el primer pago corresponde al mes de julio, que abarca el tiempo trabajado entre enero y junio, y se debe realizar como máximo el 15 de julio. El segundo pago corresponde a diciembre, cubre el periodo de julio a diciembre, y debe efectuarse también hasta el 15 de ese mes.

¿Cuál es la fecha máxima para la gratificación?

La fecha máxima para el pago de la gratificación en 2024 es el 15 de julio para el primer abono correspondiente al periodo de enero a junio, y el 15 de diciembre para el segundo abono que cubre el periodo de julio a diciembre. Es fundamental que los empleadores cumplan con estos plazos para evitar sanciones por incumplimiento.

¿Qué sucede si no recibo el pago de mi gratificación?

El pago de gratificaciones constituye un derecho laboral ineludible en Perú, y su incumplimiento puede acarrear sanciones para los empleadores. Si no se recibe el abono en la fecha estipulada, el primer paso es contactar directamente a la empresa para solicitar una aclaración, ya que podría tratarse de un error administrativo.

En caso de que el empleador no ofrezca una solución, los trabajadores pueden recurrir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laborl (Sunafil). Las empresas que no cumplen con esta obligación pueden ser multadas con sanciones que superan los 120,000 soles, equivalentes a 26.12 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).