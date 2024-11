El impuesto predial es una obligación que deben cumplir todos los propietarios de inmuebles en Perú, y su incumplimiento puede llevar a consecuencias legales. Este tributo es administrado por las municipalidades y su recaudación se destina al financiamiento de servicios públicos y obras en beneficio de la comunidad.

Aunque el no pagar el impuesto predial no lleva a una expropiación inmediata de la vivienda, existen procesos legales que podrían derivar en una cobranza coactiva, la cual permite el embargo de ciertos bienes si no se regulariza la situación.

¿Qué pasa si no pago el impuesto predial a mi municipalidad?

Cuando un propietario no cumple con el pago del impuesto predial, la municipalidad puede iniciar una serie de procedimientos administrativos para exigir la deuda. En primer lugar, el propietario recibirá notificaciones y requerimientos formales que le solicitan cumplir con la obligación fiscal. Si el contribuyente ignora estas advertencias, la municipalidad puede activar el proceso de cobranza coactiva.

Este proceso de cobranza no implica inmediatamente la expropiación de la vivienda. En cambio, se busca que el deudor regularice su situación. Según las normas, el contribuyente cuenta con un plazo de siete días, una vez emitida la ordenanza coactiva, para pagar la deuda. Si no se realiza el pago en ese periodo, la municipalidad puede proceder con el embargo de otros bienes, como cuentas bancarias o vehículos, antes de recurrir a la vivienda como última medida​.

¿Quiénes están exonerados del impuesto predial?

En Perú, existen casos de exoneración del impuesto predial que benefician a ciertos grupos de la población. Según la legislación vigente, las personas mayores de 60 años pueden solicitar la exoneración de este tributo para su vivienda principal, siempre que cumplan con ciertos requisitos. Esta medida busca aliviar la carga tributaria de los adultos mayores y facilitar su contribución a la comunidad.

Además, las exoneraciones pueden aplicarse a otros sectores o condiciones particulares, aunque estas deben ser aprobadas y gestionadas a través de la municipalidad correspondiente. Para acceder a los beneficios de exoneración, es fundamental que los propietarios presenten los documentos necesarios y cumplan con los criterios establecidos por la ley