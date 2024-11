6 de cada 10 trabajadores de la clase media son informales

El 40% de los hogares peruanos ocupa la clase media —es decir, 4 de cada 10— de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al 2023 recogidos por Horizonte Laboral. Si bien hay un incremento de poco más de 10 puntos porcentuales en la última década, advierten que los ciudadanos de este grupo son vulnerables y tienen una alta desprotección social.

Así, 6 de cada 10 peruanos clase media posee un empleo informal, y apenas el 40% restante es formal. Mayén Ugarte, presidenta ejecutiva de Horizonte Laboral, resaltó que la condición de informal impide que los trabajadores se desarrollen en un ambiente seguro y gocen de protección social (seguro, afiliación a un sistema de pensiones, etc). Asimismo, el solo hecho de tener un empleo dependiente (el 51% de la clase media lo tiene), sea formal o informal, no garantiza una calidad de vida plena.

"El trabajo dependiente no resuelve las cosas. Ejemplo, un informal que no trabaja no come ese día", comentó a los medios de comunicación.

Vale añadir que un hogar de clase media en Perú se ubica entre los niveles socioeconómicos B y C, y registra un ingreso promedio mensual de S/4.800: generado en total por cuatro adultos que la componen.

Jorge Toyama, laboralista y secretario del Consejo Directivo de Horizonte Laboral, anotó que "más importante que la CTS o la gratificación" es el seguro de salud para los trabajadores peruanos, y el gran problema de las políticas públicas, es que solo apuntan a una ínfima parte de la población.

Según el reporte de HL, solo el 38% de la Población Económicamente Activa está afiliada a EsSalud, y un 54%, al Seguro Integral de Salud, el cual no es un seguro —a criterio de Toyama—. Además, 6 de cada 10 peruanos en clase media no tiene ni AFP ni ONP, por ende, no tendrá recursos para su vejez.

"Solo 4 millones (de peruanos) trabajan en la formalidad y están en planilla. Legislamos para muy pocos. Aquí en Perú se asegura a la cosa (en referencia a bienes) y no a la persona", comentó.

Toyama reflexionó que la falta de acceso a pensiones es un riesgo no solo para los trabajadores sino también para la economía en general, ya que "un grupo grande y vulnerable puede desestabilizar el crecimiento del país".