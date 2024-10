Este viernes 1 de noviembre de 2024, conocido como el Día de Todos los Santos, es una fecha especial en el calendario laboral de Perú. Este feriado nacional tiene raíces en la tradición católica, celebrando a todos los santos desde el día que fue instituido oficialmente hace casi 1.300 años. Con una profunda carga religiosa, la fecha se ha convertido en un día de veneración y respeto hacia los difuntos.

En el país, trabajar un día feriado como el 1 de noviembre implica que el empleado reciba un pago triple, siempre que no se le otorgue un descanso sustitutorio. A continuación, se detalla la importancia de este día y los derechos salariales de quienes trabajen en esta fecha.

Día de Todos los Santos: ¿cuánto me deben pagar si trabajo en feriado?

Si un trabajador labora el 1 de noviembre sin que se le otorgue un día de descanso compensatorio, la ley peruana establece que deberá recibir una remuneración especial. Este beneficio se desglosa de la siguiente manera:

Remuneración diaria correspondiente al feriado: este pago ya está incluido en el salario mensual, dado que los feriados son días de descanso remunerado. Pago adicional por la labor efectuada en feriado: al trabajar en esta fecha, el empleado debe recibir una remuneración adicional equivalente a la que habría percibido en un día normal. Sobretasa del 100%: a esto se añade un monto adicional que corresponde al 100% del salario diario, aplicable a la labor realizada en el feriado.

Por lo tanto, en total, el trabajador que labore el Día de Todos los Santos sin descanso compensatorio tiene derecho a recibir tres pagos por ese día, lo cual equivale a un salario triple.

¿Cuál es el origen del Día de Todos los Santos?

El Día de Todos los Santos es una festividad católica instaurada por el Papa Gregorio III, quien consagró una capilla en la Basílica de San Pedro en Roma en honor a todos los santos. Esta acción fue realizada entre los años 731 y 741, en el segundo periodo de su pontificado. La intención era que todos los santos de la Iglesia, independientemente de si tenían un día de celebración propio, pudieran ser venerados al menos una vez al año. Con el tiempo, esta práctica se consolidó y, en el año 835, el Papa Gregorio IV decretó que el 1 de noviembre fuera una celebración oficial en toda la Iglesia.

La fecha del 1 de noviembre coincide con antiguas festividades paganas de los pueblos germanos, y la Iglesia, buscando consolidar la fe católica, decidió cristianizar esta celebración.

Así, el Día de Todos los Santos pasó a ser una festividad que honra a quienes, en vida, fueron ejemplos de virtud, y se les recuerda con rituales religiosos, ofrendas y visitas a las tumbas, en las que se depositan coronas y agua bendita.

Día de Todos los Santos en Perú. Foto: Andina

¿Cuáles son las diferencias entre un feriado y un día no laborable?

Es importante recordar que un feriado no debe confundirse con un día no laborable. En los feriados, los trabajadores del sector público y privado están legalmente obligados a descansar y recibir su salario normal. Sin embargo, en el caso de los días no laborables, la aplicación y la remuneración son diferentes.

En el sector público, el día no laborable es considerado hábil y las horas no trabajadas deben recuperarse en los diez días siguientes o en la fecha que la entidad pública determine. En el sector privado, en cambio, la aplicación de los días no laborables es voluntaria, y se establece un acuerdo entre el empleador y el trabajador para definir cómo se recuperarán las horas.