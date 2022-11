Dina Boluarte no seguirá a cargo del Midis en el nuevo gabinete liderado por Betssy Chávez

Dina Boluarte, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), informó esta tarde que no continuará a cargo de dicha cartera con la llegada del nuevo gabinete ministerial del gobierno de Pedro Castillo.

“El día de hoy he tomado la decisión de no continuar en el próximo Gabinete Ministerial. Después de una profunda reflexión no tengo duda que la polarización actual perjudica a todos, especialmente al ciudadano de a pie que busca salir de la crisis política y económica”, escribió en Twitter.

La salida de Boluarte del Midis se da en un contexto de incertidumbre tras la llegada de Betssy Chávez a la Presidencia del Consejo de Ministros en reemplazo de Aníbal Torres.

Es menester resaltar que Dina Boluarte asumió el Midis desde que Pedro Castillo asumió como presidente, en julio de 2021, y ahora continuará sus labores como vicepresidenta de la República, donde asegura que “continuará su esfuerzo de consolidar la más amplia unidad de todos los peruanos, especialmente de los más pobres”.