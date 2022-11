Luis Villanueva: “Los empleadores no deben temer a organizaciones sindicales fuertes”

En las últimas tres décadas la institucionalidad laboral ha caído y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se ha convertido en una “simple instancia administrativa” que no genera políticas de Estado en materia laboral, afirmó Luis Villanueva, presidente de la Asociación para el Trabajo (APT), en el segundo día de la CADE Ejecutivos 2022.

Sin embargo, el también Secretario General de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), destacó que las instituciones fuertes no solamente deben encontrarse en el sector público, sino también en el sector privado a través de los grupos empresariales y las organizaciones sindicales.

En lo que corresponde a las organizaciones sindicales, Villanueva resaltó que en el país deben existir sindicatos fuertes con visión de país y que el sector empleador no debe sentir temor de su fortalecimiento.

“Los empleadores no tienen por qué temer que hayan organizaciones sindicales fuertes. Las organizaciones sindicales no solamente nos dedicamos a reclamar como era anteriormente (...) No nos dedicamos solamente a defender los derechos o los salarios, sino que estamos viendo otras formas de como incluimos a la gran capa social de (trabajadores) informales”, mencionó.

En ese sentido, instó al sector empresarial a facilitar la negociación colectiva por sectores. “En el Perú lamentablemente la ley de relaciones colectivas de trabajo está orientada a privilegiar la negociación colectiva por empresa y desde la experiencia que tenemos esa no es la adecuada”, enfatizó.

De acuerdo con el representante gremial, el cambio de la modalidad actual de negociación colectiva permitiría a los sindicatos plantear sostenibilidad y crecimiento del sector económico al cual pertenecen.

Al respecto, citó como ejemplo a rubro de construcción civil donde la Cámara Peruana de la Construcción y la Confederación de Construcción Civil realizan propuestas en conjunto “que se pueden convertir en políticas”.

Finalmente, instó al sector empresarial a poner en primer lugar la generación de empleo digno y a seguir desarrollando mesas de trabajo en conjunto “donde pongamos en primer plano nuestras coincidencias”.