Midagri debería firmar hoy el contrato para compra de urea

A casi un mes de que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) eligió a la italiana Union Sped como la proveedora de las más de 65.000 toneladas de urea que comprará el Gobierno, hoy como máximo debería firmarse el contrato de adjudicación, tal como lo anunció la semana pasada el titular del sector, Andrés Alencastre.

“Se ha solicitado más plazo de parte de ellos, (el cual) termina el 7 de setiembre”, indicó.

Sin embargo, los cambios de fecha son habituales en la actual gestión del Midagri. No obstante, esta vez existe mayor presión sobre el titular de Agricultura, desde el mismo Ejecutivo, el Legislativo y los gremios agrarios. El mismo presidente Pedro Castillo en una actividad oficial le exigió “acabar con los errores burocráticos” que imposibilitan concretar la compra del fertilizante.

Por su parte, la Comisión Agraria del Congreso citó a Alencastre a la sesión extraordinaria que realizará este viernes 9 de setiembre. El ministro ha confirmado su participación.

“El ministro deberá informar sobre el proceso de compra de urea, así como las irregularidades denunciadas en la Autoridad Nacional del Agua y la ejecución de su presupuesto 2022″, detalló a La República la congresista Nilza Chacón, presidenta de la citada comisión.

También desde el Legislativo se presentó una moción para interpelar al ministro. La iniciativa, encabezada por el exministro Oscar Zea, fue respaldada por congresistas de diversas bancadas.

En tanto, la confederación de la Conajup, le solicitó una audiencia pública para que transparente la información correspondiente a la compra de fertilizantes.

La llegada de la urea

Una constante en la compra de urea ha sido el cambio de fecha de la posible llegada del fertilizante. La última previsión del Gobierno es que esta llegue en noviembre.