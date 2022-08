Multarán a empresas que despidan a trabajadores tercerizados

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso el último miércoles las nuevas infracciones que podrían cometer las empresas que no se adecúen a las modificaciones del reglamento de la ley de tercerización laboral.

De acuerdo al MTPE, se busca evitar el abuso y deformación de la tercerización; por ende, se establecen sanciones que permitan generar condiciones laborales justas para todos.

Asimismo, con las multas que se les impondría a los empleadores por no respetar las nuevas reglas, se buscaría que la tercerización no sea mal utilizada y que los trabajadores no se vean afectados durante el proceso de adecuación de las empresas, el cual vence este fin de semana.

PUEDES VER: Sedapal rechaza aplicación de ley que elimina la tercerización laboral en núcleo de negocio

En tal sentido, las empresas tercerizadoras no podrán extinguir los contratos de aquellos trabajadores que realicen actividades que formen parte del núcleo del negocio como consecuencia de la adecuación a las nuevas reglas emitidas por el MTPE. Solo podrá aceptarse esta figura si el colaborador es incorporado a la planilla de la empresa principal.

De esta manera, en caso de que se despida al trabajador, la Sunafil calificará a la infracción como muy grave y podrá sancionarla con una multa que puede llegar a los S/241.638, monto que se aplica en función del tipo de empresa y número de trabajadores.

“La norma dice que si el contratista despide a un trabajador de su planilla porque el cliente le dice que no va más la tercerización, entonces ambas empresas pueden ser multadas. Ese despido sería nulo y debería ser repuesto en la empresa cliente”, acotó el laboralista Ricardo Herrera.

Por su parte, la docente investigadora de la PUCP Estela Ospina-Salinas indica que si se quiere evitar la sanción por parte de la Sunafil, la empresa principal debe contratar directamente a los trabajadores tercerizados, lo cual podrán hacer hasta el 21 de agosto de este año, ya que desde el próximo lunes entra en vigencia las nuevas reglas de tercerización laboral.

“En el caso de las empresas principales, todavía tienen oportunidad de hacer las cosas bien. Para evitar las multas, tiene que ver con la inclusión en las planillas de los trabajadores que han sido tercerizados fuera de los alcances de la norma; es decir, en el núcleo de la empresa principal del negocio”, ahondó la también abogada laboralista.

Exoneradas de sanción

Alrededor de 150 empresas de diversos sectores económicos cuentan con una medida cautelar del Poder Judicial que les permite seguir tercerizando el núcleo del negocio hasta que se emita un fallo final. En estos casos, Ricardo Herrera señaló que están exoneradas de alguna sanción por parte de la Sunafil respecto a la adecuación de las nuevas reglas de la tercerización laboral.

Ejecutivo defenderá su norma ante el Congreso

El titular del MTPE, Alejandro Salas, expresó su disposición de acudir al Parlamento para defender la legalidad de los cambios al reglamento de la ley de tercerización, el cual beneficia a 100.000 trabajadores registrados en empresas tercerizadoras.

Por otro lado, la CGTP realizó ayer una marcha hasta los exteriores del Congreso de la República para mostrar su rechazo a las iniciativas que buscan derogar los decretos supremos que anulan la tercerización laboral en actividades nucleares de una empresa y la que fortalece la labor sindical. Ambas normas fueron impulsadas por el MTPE; sin embargo, desde el Legislativo buscan anularlos alegando que desnaturaliza las relaciones laborales.