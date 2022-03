Ejecutivo alista nuevo fondo de financiamiento al sector agrario

Tras el fracaso del Fondo de Apoyo Empresarial al sector Agrario (FAE-Agro), cuyo plazo de vigencia vence este jueves 31 de marzo, el Gobierno decidió ya no ampliar más su periodo.

“La propuesta es que el FAE-Agro no debe seguir más, hay que dejar que termine ahí como está establecido en la norma porque no funcionó la estructuración de este fondo. No fue el más adecuado para que los agricultores puedan acceder”, informó Javier Bobadilla, jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Así, en el marco de la declaratoria de emergencia del agro nacional, desde el ministerio se alista un nuevo mecanismo de financiamiento a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, cuyos productores aún demandan capitalización, a la que no pudieron alcanzar con el anterior programa crediticio con garantía estatal.

Bobadilla detalló a La República que este mecanismo sería un Fondo de Promoción y Desarrollo Productivo en el sector agrario con alrededor de S/ 2.000 millones, el cual contempla un porcentaje de subsidios a las tasas de interés. Acerca de este último, precisó que su despacho trabaja en que el rédito del crédito que llegue al pequeño agricultor sea de un 5%, el cual ya contiene el subsidio que será asumido por el Ejecutivo.

“Si vamos a dar una tasa promedio de 5% de interés al productor, es porque vamos a subsidiar la otra parte del costo real de la tasa”, explicó.

“Ahora estamos en un proceso de descapitalización cada vez más fuerte, y no hay un sistema financiero que nos ayude a salir de esta situación. Entonces, el nuevo mecanismo financiero que estamos proponiendo contempla un alto porcentaje de subsidio a la tasa de interés y también orientado al tema de los fertilizantes de algunos insumos. De tal manera que nos permita llegar a los agricultores con la posibilidad de recapitalizarlos”, apuntó.

Los requisitos se establecerían en el reglamento, pero adelantó que está dirigido al financiamiento de un máximo de cinco hectáreas por cada productor y podrán calificar los que tienen deudas pendientes. Se priorizará que el desembolso se realice a través de las cooperativas.

Los detalles se afinan con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para elevarlos a debate en el Consejo de Ministros.

Trabajo con cooperativas

Javier Bobadilla detalló que este nuevo mecanismo de financiamiento se enfocará en trabajar directamente con las cooperativas, ya que son las entidades financieras más cercanas al sector agrícola.

Este mecanismo no se dará mediante subastas, pero sí involucrará a Cofide para la administración del fondo.