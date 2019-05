Industria de la belleza: Natura confirma la compra de Avon

La empresa de productos de belleza Natura confirmó este miércoles la adquisición de Avon. Con esta operación, la marca brasileña espera lograr una facturación bruta anual superior a US$ 10 mil millones, con más de 40 mil colaboradores y presencia en 100 países.

En un comunicado, Natura informó que tras la adquisición, se estaría creando el cuarto grupo puramente de belleza más grande del mundo, al unir empresas de fuerte compromiso con la generación de impacto social positivo y el empoderamiento de las mujeres.

“Natura &Co espera que la combinación de los negocios resulte en sinergias estimadas entre US$ 150 millones a US$ 250 millones al año, algunas de las cuales serán reinvertidas para mejorar aún más la presencia en los canales digitales y sociales, investigación y desarrollo, iniciativas de marca, y expansión de la presencia geográfica del grupo”, indicó Natura.

Desde hace cinco meses se vienen realizando negociaciones entre Natura y la empresa de cosméticos Avon para una posible fusión. ❖