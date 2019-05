Clímaco Cárdenas: “El agro ya no cree en las palabras de los políticos ”

Tras el paro nacional agrario preventivo, los productores del país han dado al gobierno un plazo de 60 días para buscar soluciones a sus 15 demandas inmediatas. Al respecto, Cárdenas explica por qué la agricultura es el sector más olvidado y desmiente que sus pedidos tengan algún impacto negativo.

- ¿Cuál es la situación de la agricultura nacional?

Somos seis millones de peruanos ligados a la agricultura y al mundo rural. Y de ellos, el 47% vive en extrema pobreza. El 60% de la zona rural tiene anemia y cerca del 80% no cuenta con electricidad, agua y otros servicios básicos. Estas cifras reflejan el abandono por casi 30 años del Estado. Por ello, nosotros no reconocemos que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) tenga la capacidad para enfrentar los problemas de fondo de la población rural.

- Demandan la reestructuración del Minagri. ¿Están pidiendo la salida de la ministra?

Implica que no existan tantas oficinas llenas de funcionarios que no salen al campo. Que ya no exista el viceministerio de políticas públicas que no ha hecho nada y se cambie a quienes están en el viceministerio de infraestructura que solo trabaja para las agroexportadoras. Debe crearse el viceministerio de agricultura familiar.

- ¿Cuáles son sus otras demandas?

Que ya no pasen 5 o 10 años para hacer los cambios. Estamos cansados de políticas declarativas porque no funcionan. Por lo mismo, los regantes, ganaderos, agricultores, ya no creemos en las palabras de las autoridades, políticos. Solo han demostrado que los que no cumplen sus palabras no somos nosotros.

- Tras el paro preventivo, ¿cuál ha sido la decisión de los gremios de productores?

En San Martín y Tumbes han querido irse al paro indefinido desde ayer (lunes). Todos estamos esperando que el presidente Martín Vizcarra publique el decreto supremo para instalar la mesa multisectorial para que así se garantice la solución a nuestras demandas. Hoy el Ministerio de Agricultura solo puede resolver tres puntos de nuestra plataforma, necesitamos del Ministerio de Economía y Finanzas, Midis, Mincetur, etc.Estamos dando al gobierno 60 días para ejecutar soluciones, de lo contrario el 13 de julio iremos a paro indefinido.

- La ministra Fabiola Muñoz ha pedido que elijan a un representante para la mesa técnica...

Nosotros conocemos los problemas del sector y hemos sido la Junta de Usuarios de Riego y Conveagro quienes hemos presentado dos plataformas de lucha. Somos dos los que debemos estar en la mesa.

- Y un representante en Agrobanco...

Propusimos el año pasado al economista Gregorio Sáenz y nos estuvieron paseando cuatro meses. Lo que quieren es quebrar el banco y que nadie custodie los intereses de los agricultores.

- Algunos señalan que el pedido de restablecer los aranceles afectará al consumidor...

Es falso. Perú ha perdido desde el 2007 más de US$ 600 millones por no cobrar esos aranceles desprotegiendo a la producción nacional. Se negociaron TLC con intereses propios. En ningún acuerdo se obliga a retirar los aranceles. Hoy todos protegen su producción.