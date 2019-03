Conoce los detalles del nuevo método de pago que presentó Apple

En el evento que se realizó a las 12:00 p. m. (hora peruana) en el teatro Steve Jobs, en Cupertino, San Francisco se hizo grandes anuncios, entre ellos la esperada plataforma que busca competir con Netflix, y en donde la compañía ha invertido 2 mil millones de dólares para contar con contenido exclusivo.

En su presentación del evento, Tim Cook, director general de la compañía señaló que durante 10 años se habían encargado de la elaboración de dispositivos y que ahora apostarán por los servicios.

Uno de los mensajes que dejó en claro en el evento “It's show time” (comienza el espectáculo) fue que la compañía nunca revelará la identidad de la persona y que no se sabrá lo que has comprado y cuánto has comprado, en base a esa premisa, Tim Cook, presentó un nuevo método de pago: Apple Pay.

Con esta propuesta se espera que un futuro los pagos se hagan con ese servicio.

Con el objetivo de sustituir a las tarjetas de crédito, la compañía fundada por Steve Jobs, lanzó el Apple Card, con la intención de brindar una mejor experiencia con el uso de las tarjetas, la cual se podrá usar desde cualquier dispositivo de la compañía.

Vicepresidenta de Apple Pay, Jennifer Bailey, señala que no tendrá tarifas extra y será de fácil entendimiento, además que cualquier persona la pueda usar. “Para impulsar el uso de la tarjeta, se dará una recompensa entre el 2% y 3% del gasto que realices a diario”, señaló la directiva.

En cuanto a las características que tendrá la tarjeta, la ejecutiva contó que será de titanio y que no necesitará ni firma, ni código de seguridad, ni fecha de caducidad.

Se tiene previsto la llegada del Apple Card, para finales de junio de este año, siendo Estados Unidos el primer país.