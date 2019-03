Recesión del empleo se agudizaría por mayor migración

La recesión del empleo existe y se está subestimando, advirtió en una reciente conferencia el economista Óscar Dancourt, profesor principal del Departamento de Economía de la PUCP. Y es que asegura que entre el 2017 y el 2018 el empleo en el sector moderno (empresas de más de 10 trabajadores) cayó “a una tasa que se no veía desde el 2009, después de la crisis”.

Las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) sostienen su afirmación: en el trimestre diciembre, enero y febrero último más de 25 mil personas dejaron de tener un empleo adecuado en Lima, ciudad que concentra el 80% de la mano de obra.

Eso no sería todo. La percepción que existe en la población es que –actualmente- “es más difícil encontrar trabajo”; y, además, el exceso de mano de obra producto de la llegada de migrantes al país está reduciendo los salarios.

Solo en el trimestre diciembre 2018 a febrero 2019, el ingreso promedio mensual de los limeños fue de S/ 1.692, solo 1% más respecto a similar periodo del año anterior. No obstante, en el sector manufactura –que más absorbe mano de obra–, el salario se redujo en -3,4%, según el INEI.

¿Y la migración?

Para el economista Bruno Seminario, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, la llegada de más de 700 mil migrantes en el último año “es un shock al mercado laboral”, pues es dos veces mayor al número de empleos que se crean en el país en un año (300 mil). El fenómeno social –que no se veía hace más de cinco décadas–, “afectaría la dinámica de la economía en los siguientes 10 años”, señaló en la conferencia sobre Perspectivas Económicas 2019, realizada en la PUCP el último viernes.

En ese sentido, indicó que el país debería estar evaluando “urgentemente” una nueva política migratoria con la finalidad de reducir el ingreso de más extranjeros. Argumenta que “en un país donde no hay trabajo no se puede permitir el ingreso de más mano de obra, porque tampoco hay impacto en la productividad, sino desplazo de puestos y posible aumento de gasto del Estado”.

En tanto, Dancourt explicó que “si tienes exceso de oferta de mano de obra y la competencia en el mercado de trabajo se va exacerbar, esto conduce a una rebaja de salarios e ingresos de independientes. En vez de tener a 5 ambulantes tienes a 15”, anotó.

Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? El también expresidente del Banco Central de Reserva del Perú indicó que una de las medidas sería que el sector moderno crezca en más de 25% para absorber el excedente de mano de obra, no obstante, “eso será difícil en el corto tiempo”.

Propuso mejorar la política fiscal y monetarias expansivas, es decir, mayor inversión pública, así como mayor crédito.

Opina el BCR

Renzo Rossini, gerente general del BCRP, asegura que su visión del desempleo no es pesimista, pues los indicadores deben analizarse a nivel nacional y no solo en Lima. “Se debe considerar el empleo en el agro moderno, porque crece a tasas de 24% y 25%, no podemos perder de vista lo que pasa en provincias”, indica. Y agrega: “No quiere decir que estamos en el paraíso, debemos aplicar política expansiva, lo acepto”. ❖

Óscar Dancourt:

Profesor principal del Departamento de Economía de la PUCP.

“El subempleo por horas ha crecido enormemente, y ahora representa el 13% de la fuerza laboral en el mercado peruano. Es decir, 3 de cada 4 personas están en el sector de empresas de 1 a 10 personas”.