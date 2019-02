Hombres de mar rechazan nuevos derechos de pesca

Chimbote. Portando pancartas, banderolas y lanzando arengas, los pescadores de las embarcaciones industriales protestaron en contra de los nuevos derechos de pesca que pretende imponer el Ministerio de la Producción.

Con un plantón en el frontis de la Dirección Regional de la Producción (Direpro) en Chimbote, los hombres de mar rechazaron el incremento del 400 por ciento de los nuevos derechos de pesca porque, según su análisis, desestabilizaría económicamente a todas las familias y pequeñas empresas que dependen del sector pesca.

El secretario general del Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú, Franklin Gonzales Olivos, denunció que las nuevas tasas por derecho de pesca afectarán directamente a 10 mil hombres de mar de todo el litoral peruano, de los cuales más de 3 mil 500 son de Chimbote.

“De entrar en vigencia este aumento abusivo de los derechos de pesca se pondrá en riesgo la continuidad de pequeñas y medianas empresas al imposibilitar el pago de todos los impuestos propios de este negocio, además de reducir drásticamente las utilidades que suponen un colchón económico para más de 10 mil pescadores. El ministro Raúl Pérez Reyes no puede decidir de manera unilateral los temas que afectan a miles de nuestras familias”, protestó.

Preocupación

Gonzales reclamó al ministro del sector que haga participar a los trabajadores del sector pesquero en la reunión que sostendrá el lunes con los representantes de la Sociedad Nacional de Pesquería y los armadores de las embarcaciones vikingas.

“El ministro Pérez Reyes no puede dejarnos de lado porque seremos los directamente afectados con dicha alza, porque el empresario no se afectará; por el contrario, nosotros no cobraríamos utilidades y se corre el riesgo que desaparezca nuestro fondo de jubilación”, añadió.

Similares protestas han habido en Piura con pescadores de Paita y Sechura.