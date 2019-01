Recomendaciones para emprender un nuevo negocio este 2019

Decidir emprender requiere de mucho valor, vencer miedos y aventurarse pero también es necesario investigar un poco sobre el negocio o giro al que se quiere atender para que sea rentable y efectivamente exista demanda.

Muchas veces los emprendedores inician sin analizar el mercado y sin saber cuál es su competencia y si tienen un diferenciador claro para competir sanamente, por tal razón a continuación te brindamos tres recomendaciones para definir cómo y dónde emprender este 2019.

Identifica el potencial de mercado

Para iniciar un negocio es importante identificar el potencial del mercado que se quiere atender para eso es necesario definir si ofrecerás productos o servicios y también identificar potenciales mercados, es decir, si vale la pena atender a un mercado que no es grande o que no está generando mucha demanda.

Para este punto no es necesario que inviertas dinero, tan solo deberás revisar estudios que estén disponibles en internet.

Define el valor agregado

Teniendo claro cuál es el servicio o producto y el mercado que atenderás, es necesario que identifiques tu valor agregado para que puedas diferenciarte de la competencia.

Sigue lo que te apasiona

Finalmente es de suma importancia que lo que hagas te apasione ya que si encuentras algún segmento que suena interesante y tiene crecimiento pero no te apasiona o no te llena del todo no te motivará.