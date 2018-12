Casinos y tragamonedas ya no pagarán ISC por decisión del Congreso

Durante la sesión de la Comisión de Constitución se aprobó la derogación de los decretos legislativos publicados por el Poder Ejecutivo que obligaba a los casinos y tragamonedas a pagar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

"Con el Decreto Supremo No 1419 -emitida como parte de las facultades delegadas y que imponía el ISC- no se está grabando al consumo por lo que si se mantiene vendría una avalancha de Acciones de Amparo. Téngase en cuenta que a través de los impuestos no se puede prohibir una actividad", dijo el parlamentario fujimorista, quien Miguel Torres preside la mencionada Comisión del Congreso.

La instancia legislativa aprobó la derogación con 8 votos a favor y 6 en contra.

Durante la sesión Torres resaltó que no era posible trasladar estos montos impositivos al cliente. Que el impuesto es un monto fijo y que el gobierno ha creado un impuesto nuevo con el DL, por lo que estaría desnaturalizando el impuesto. Se estima que los ingresos por impuestos a las casas de juego llegan a los 437 millones de soles.