US$ 10.9 millones mueve industria de música digital

El mercado peruano musical mueve US$ 24 millones, incluidos los shows, de los cuales US$ 10.9 millones se dan a través de las plataformas digitales, dijo Andrés López, expresidente de Sony Music Colombia y director regional de la agregadora ONErpm.

El empresario también indicó que en la región ingresan a las plataformas digitales entre 6.000 y 8.000 canciones por semana, razón por la que artistas optan por invertir en posicionar sus temas.

“La mayoría de las plataformas tienen dos tipos de servicios: de pago y gratuito. En el primero, un usuario deposita una cantidad de dinero cada mes y hace uso de los beneficios. Cuando más escucha una persona una canción, más dinero le llega al artista. Por ejemplo, si una suscripción cuesta US$ 10 y esa persona escucha 10 canciones, por cada mes le pagan US$ 1 por canción a los artistas, y de ahí sacan su utilidad las plataformas. Si con esos mismos US$ 10 escuchan 100 canciones, pagarán 10 céntimos por cada canción”, manifestó a La República.

López explicó que existen diversos modelos de negocio. Uno en el que los artistas hacen un pago mensual o anual y otro que no cobra un pago de entrada, pero se queda con un porcentaje de las ganancias.

“En el segundo caso, hay una inversión que no necesariamente es económica, pero sí de herramientas de marketing y de desarrollo de tecnología que muestra métricas de cómo están avanzando sus canciones”, refirió.

La Federación Internacional de la Industria Fonográfica publicó su Informe de la Música Global que revela que el negocio de la música generó ganancias en todo el mundo, las cuales suman US$ 17.300 millones durante el 2107.

Cabe indicar que, hasta el año pasado, se calculaba que existían 176 millones de usuarios que tienen cuentas de suscripción de pago en todo el mundo.❧