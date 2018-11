Iron Maiden: El vocalista de la banda apoya el Brexit

El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, admitió en una entrevista que en el último rederendum celebrado en el Reino Unido votó a favor del Brexit. El artista señaló que la salida de la Unión Europea permitiría al país ser “más flexible”.

Durante el referéndum realizado el 2016 en el Reino Unido, la opción de abandonar la UE fue la que ganó con 51% frente a un 48%. Se tiene previsto que el resultado de esta votación se haga realidad en marzo del próximo año.

Dickinson admitió a la revista L’obs que él fue una de las personas que votaron a favor del Brexit. “Iron Maiden es música global, tenemos fans en todas partes. No veo ningún problema con las giras por Australia, eso no es parte de la UE. No hay problema con las giras en Japón, eso no es parte de la UE. No veo ningún problema con las giras por América, oh, déjame ver, eso no es parte de la UE. Ahora, ¿esos músicos tienen problemas para venir a Europa? No”, dijo el vocalista durante la entrevista.

Dickinson afirmó que el Brexit abre las fronteras del Reino Unido para que llegue a todo el mundo. “Lo que pasa hora es que la Unión Europea no está haciendo un buen trabajo para satisfacer las democracias de Europa”, afirmó.