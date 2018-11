Bohemian Rhapsody recauda más de 100 millones de dólares en su semana de estreno.

La película de Fox que narra la vida de Freddie Mercury es la nueva reina de la taquilla con una recaudación de 50 millones de dólares en los cines de Norteamérica y 72,5 millones a nivel internacional, situándose como el segundo mejor estreno de una biografía musical después de “Straight Outta Compton”.

El jefe de distribución de Fox, Chris Aronson, aseguró que el público no se está perdiendo la película debido al poder del boca a boca, de Queen y de su música. "En realidad es una celebración a Queen y su música, y creo que hicimos un buen trabajo en hacerle saber a la gente que esto es lo que es”, aseguró.

PUEDES VER Top 5 de documentales en Netflix para aprender economía

Al parecer, los problemas tras las cámaras no afectaron a la película. Fox tuvo que cancelar temporalmente el rodaje de Bohemian Rhapsody debido a las repetidas ausencias de Bryan Singer. Finalmente Dexter Fleycher lo sustituyó pero Singer se mantuvo como único director en los créditos de la película.

La película de Fox superó ampliamente al último estreno de Disney “The Nutcracker and the Four Realms”, a pesar de que su costo de producción fue de 125 millones de dólares, solo recaudó 20 millones en durante el fin de semana. “Esperábamos un inicio más fuerte, pero creo que es una película que la gente encontrará conforme nos acercamos a las fiestas”, dijo Cathleen Taff, directora de distribución cinematográfica en Disney.