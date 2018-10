El sueldo mínimo en Bolivia es mayor que en Perú, ¿y en otros países?

Actualmente, el salario mínimo del Perú es de S/ 930, unos US$ 280, monto menor a lo que se le paga a un trabajador en Bolivia, en donde se sitúa en US$ 297. El último incremento en el Perú se dio a fines del 2017, cuando la Remuneración Mínima Vital (RMV) pasó de S/ 850 a S/ 930.

No obstante, es Argentina el país con el salario mínimo más alto de la región, al ubicarse en 9.500 pesos argentinos, unos US$ 468 al cambio. Le sigue Uruguay en donde el ingreso mínimo mensual es de 13.430 pesos uruguayos, unos US$ 470.

En tercer lugar se encuentra Chile, país cuyas leyes estipulan un salario mínimo de 276.000 pesos chilenos, unos US$ 456. En Ecuador, a finales de diciembre, el presidente Lenín Moreno anunció un salario mínimo de US$ 391.

En Paraguay, el salario mínimo legal comenzó a regir desde junio de 2017 y se ubica en US$ 371.

En tanto, Brasil registró uno de los más bajos aumentos en el ingreso mensual básico para los trabajadores. Para este año quedó en US$ 325.❧