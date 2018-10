Feriados 2018: ¿Cuáles son los días sin laborar que quedan en el año?

Quedan solo 3 feriados para lo que sigue del 2018. Se trata del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, del 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, Navidad.

Es importante que tomes en cuenta que si te toca trabajar alguno de estos días, tienes derecho a recibir triple remuneración de parte de tu centro de trabajo.

El laboralista Ricardo Herrera explicó a La República: “Hay negocios que no paran de trabajar sábados, domingos o feriados como lo son los restaurantes, las agencias de turismo, los centros comerciales, los cines, las industrias extractivas, etc. Para estos casos, en los que los trabajadores no podrán disfrutar del feriado”

Cabe señalar que las tres remuneraciones diarias se perciben de la siguiente forma: una por el día de trabajo y dos por haber laborado un día feriado.

Feriados:

Jueves 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Sábado 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Martes 25 de diciembre: Navidad.