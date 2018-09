Productores de bananos y mangos apuestan por el mercado exterior

En los pasillos de la Expoalimentaria 2018, la feria de alimentos más importante de América Latina, José Edilberto Ojeda Alama conversa junto a sus compañeros mientras aguarda por los visitantes en su stand nutrido de mangos Kent y Edward.

José es el presidente de la Asociación Ex Huayna Cápac (Apehuc), una agrupación de 45 piuranos y 5 piuranas del Valle de San Lorenzo, en el distrito de Tambo Grande, que se dedican a la producción de mangos. La Asociación que lidera José llegó hasta aquí por primera vez para lograr un objetivo: exportar el primer cargamento de mangos al extranjero.

"Habíamos escuchado de la feria, pero no era como venir y vivir la realidad. ¡Uyy! ¡Ya tenemos un sinnúmero de clientes que han llegado! ¡De EEUU, de Europa, ha venido un coreano, un italiano! Hemos intercambiado tarjetas para poder tener una conversación más adelante y poder cerrar contratos con ellos", dice José visiblemente ilusionado.

Y es que no le ha sido nada fácil llegar hasta donde están. Si bien la Asociación tiene 15 años de formada, antes solo se dedicaba a la producción para el mercado nacional. Sin embargo, desde hace tres años decidieron ingresar al mercado exterior con mangos de calidad.

"Nos ha costado mucho trabajo, sacrificio y también inversión. Todo demanda inversión. Para poder salir adelante, lo primero que hay que hacer es invertir. Si no inviertes no vas a salir adelante. Eso sí nos ha costado, pero ahí está la recompensa", cuenta el agricultor.

Desde que se asociaron, un 14 de abril del 2003, cada hectárea lograba producir entre 6 y 7 toneladas de mango. Sin embargo, desde que decidieron invertir en maquinaria y en mejores fertilizantes, las cosas fueron cambiando.

Hace tres años la producción por hectárea pegó un brinco a 10 toneladas. Al año siguiente el salto fue de hasta las 12 toneladas y hoy están listos para exportar 16 toneladas en promedio que produce cada una de sus 79 hectáreas. Es decir, al año producen un promedio de 1.200 toneladas de mango.

"Antes no teníamos oficina. Ahora tenemos hasta una oficina moderna, almacenes fitosanitarios y para fertilizantes. Además, contamos con la certificación orgánica y Global GAP, que son el valor agregado de la fruta", agrega Ojeda orgulloso y entre risas con sus paisanos.

"Ha valido la pena venir hasta Lima", dice y concluye con la confianza de volver a Piura con buenas noticias.

BANANo en EL MUNDO

Algunos pasos más allá también está Milton César Gonzaga Ramírez, presidente de la Asociación de Bananeros Orgánicos Solidarios (BOS) Salitral. Es una asociación de 750 productores bananeros ubicados en Sullana, Piura.

La situación de los bananeros es distinta. Los bananos piuranos llegan a países como Alemania, Francia, Holanda, Suiza, EEUU y Canadá desde el año 2013. Sin embargo, este año el precio internacional del banano ha caído de los US$ 13 por caja de 18 kilos a US$ 12 o US$ 11,5.

"Desde el 2013 hasta el 2017 nuestro porcentaje de ventas era de US$ 8 millones. Sin embargo, ya tenemos una proyección que al cierre del 2018 estaríamos alcanzando solo los US$ 4.5 millones. Estaríamos en un 30% o 40% por debajo de nuestras ventas anteriores", explica Milton.

Pero a mal tiempo, buena cara. Los bananeros sullanenses llegaron a la feria Expoalimentaria en busca de nuevos clientes y oportunidades que les permitan enfrentar este problema.

"Recuperar la imagen es un poco complicado pero no difícil. Estamos buscando recuperar nuestro porcentaje de ventas y también variables. Exportamos solo banano fresco, pero queremos elaborar productos ya terminados para también exportar", dice Milton, en representación de sus 'paisas'.❧

En cifras

6 mil

millones de dólares en agroexportaciones alcanzó Perú en el año 2017.

S/ 6

es el precio del kilo de mango que se envía vía aérea.

1.200cajas de banano de 18 kilos produce al año la Asociación Bananeros Orgánicos Salitreros.

Negocios de hasta US$ 850 millones