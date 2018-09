Industria del cine en el Perú crecerá 32,6% al 2022

La industria cinematográfica en el Perú pasaría de generar ingresos por US$ 184 millones en el 2017 a US$ 244 millones en 2022, logrando un crecimiento de 32,6%, según el estudio Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022, elaborado por la firma de servicios profesionales PwC.

De esta manera, se prevé en promedio una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) de 5,8% para el 2022.

La afluencia de público a las salas de cine creció en 20 millones durante el periodo 2013-2017, hasta alcanzar cerca de 54 millones de personas.

El estudio proyecta que al 2022 la tendencia se mantendría y se espera alcanzar los 68,5 millones de asistentes al cine.

El Perú figura cuarto en el movimiento de la taquilla en América Latina para el 2022 (US$ 230 millones), solo superando a Argentina (US$ 176 millones) y Chile (US$ 169 millones).

Sin embargo, tiene un gran margen en comparación a Brasil (US$ 1.150 millones), México (US$ 981 millones) y Colombia (US$ 268 millones).

IMPULSO DEL SECTOR

El estudio señala que el éxito de las producciones locales, entre ellas las comedias y las películas basadas en episodios de la historia peruana reciente, impulsan el sector cinematográfico en el país.

Evaluando los resultados del 2017, el caso del cine mexicano es el más relevante, ya que ocupa el cuarto lugar en el mundo, detrás de la India, China y los EEUU por un estimado de 325,1 millones de boletos vendidos.❧