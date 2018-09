Sunarp: Sociedades que estén inactivas por 12 años serán cerradas

Las sociedades que después de 12 años de su inscripción no presenten actividad o no entreguen reportes y declaraciones serán cerradas por la Sunarp, de acuerdo al nuevo Decreto Legislativo N°1427 publicado por el ejecutivo, que regula la extinción de las sociedades por prolongada inactividad.

Dicho decreto contribuiría a la prevención del fraude tributario y los delitos económicos; así como depurar, actualizar y ordenar la información que brinda el Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) respecto de las sociedades inscritas, cita la nueva norma.

Cabe precisar que la prolongada inactividad se entiende como la no realización de actividad empresarial y económica vinculada al objeto social o fines de la sociedad, así como la falta de inscripción de actos societarios.

Los pasos

Según el nuevo Decreto Legislativo, la Sunarp extenderá de oficio la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad en las partidas registrales de las sociedades que no han inscrito acto societario alguno en el lapso de 10 años y que no se hayan inscrito en el RUC o que, encontrándose inscritas en el RUC, no hayan presentado declaraciones determinativas ante la Sunat en el lapso de 6 años, por ejemplo.

Dicha anotación preventiva tiene un plazo de vigencia de dos años contados a partir de la fecha de su inscripción por Sunarp. Luego de pasado este último plazo la entidad procederá a inscribir la extinción de la sociedad por haberse producido el supuesto de prolongada inactividad.

En el caso de las empresas inscritas en el RUC, que no hayan presentado declaraciones determinativas ante la Sunat, el plazo de inactividad es de seis años. Si se trata de agentes de retención o percepción de tributos, son 10 años. Por último, si no han presentado declaraciones informativas, el lapso sólo será de cuatro años.

Supuestos de cancelación

La norma también determina que puede cancelarse la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad cuando se presenten los siguientes supuestos:

1. La inscripción de un acto societario posterior durante el plazo de vigencia de la anotación preventiva por presunta prolongada inactividad.

2. La sociedad mantiene actividades económicas o empresariales vinculadas a su objeto social o, que la sociedad forma parte de un procedimiento administrativo, proceso judicial, arbitral, concursal o de liquidación en trámite.

3. La sociedad tiene derecho de propiedad registrado sobre uno o varios bienes inscritos, que se encuentren pendientes de liquidación y, de ser el caso, de adjudicación a sus socios o accionistas o participacionistas, para estos efectos en la solicitud se debe indicar el número de partida del bien y la oficina registral.

4. La sociedad mantiene protestos de títulos valores vigentes o deudas con terceros.

5. La sociedad mantiene trabajador(es) registrado(s) en la planilla electrónica, cuyo vínculo laboral tiene una antigüedad mayor a un (01) año.

Mediante reglamento se establecerán los sujetos que podrán solicitar la cancelación de la anotación preventiva, la forma, plazo y condiciones para dicho fin.

El reglamento de la norma será publicado en un plazo de cuatro meses.