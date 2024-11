Resultados LVBP 2024-25 EN VIVO: conoce los pitchers, lineups, marcadores y tabla de posiciones

Sigue los resultados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y entérate de los pitchers, lineups, marcadores y tabla de posiciones de todos los equipos que tendrán acciones este viernes 29 de noviembre.

Resultados LVBP 2024-25: sigue el marcador EN VIVO de los juegos de HOY, 29 de noviembre 13:55 ¿Cómo va la tabla de posiciones? 13:55 ¿Qué juegos se llevarán a cabo hoy en la LVBP 2024-25? Los juegos que se llevarán a cabo este viernes 29 de noviembre en la LVBP 2024-25 desde la 5.30 p. m. (hora de Venezuela), serán los siguientes: Leones vs. Cardenales Tiburones vs. Tigres Caribes vs. Magallanes Bravos vs. Águilas

Los elencos que tendrán acciones esta tarde y noche serán los siguientes: Leones vs. Cardenales, Tiburones vs. Tigres, Caribes vs. Magallanes, Bravos vs. Águilas. Por esa razón, para que no te pierdas ninguna de las incidencias EN VIVO ONLINE GRATIS de estos enfrentamientos, La República Deportes te traerá el minuto a minuto vía Béisbol Play.

¿Qué juegos se llevarán a cabo hoy en la LVBP 2024-25?

Los juegos que se llevarán a cabo este viernes 29 de noviembre en la LVBP 2024-25 desde la 5.30 p. m. (hora de Venezuela), serán los siguientes:

Leones vs. Cardenales

Tiburones vs. Tigres

Caribes vs. Magallanes

Bravos vs. Águilas

Juegos de hoy, 29 de noviembre. Foto: LVBP/X

¿Cómo va la tabla de posiciones en la LVBP 2024-25?

De momento, antes de que inicie la jornada de este viernes, Bravos de Margarita dominan el podio, seguidos de la gran campaña que vienen realizando Águilas del Zulia y, como terceros, los recuperados Leones del Caracas, los cuales han repuntado tras sus últimos juegos en los que salieron victoriosos.