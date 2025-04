La fuerte razón por la que Universitario jugará con aforo limitado ante River Plate en la Copa Libertadores

Por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Universitario recibirá a River Plate en el Estadio Monumental. Ambos equipos ocupan la tercera posición en sus respectivos torneos domésticos (en Argentina se disputa con dos grupos). Si bien los albirrojos han jugado más partidos que los merengues (11 contra 5), registran menor efectividad en los puntos conseguidos (60,6% frente a 86,7%).

No obstante, el cuadro comandado por Fabián Bustos llega con algunas bajas para afrontar este compromiso, ya que hasta 4 jugadores habitualmente titulares no estarán en el once inicial. Sumado a ello, un factor externo que involucra a la 'U' ha generado debate en redes sociales y se relaciona con la cantidad limitada de hinchas que podrá albergar el coloso de Ate.

¿Por qué el Estadio Monumental tendrá aforo reducido para el Universitario vs River Plate?

Universitario solo podrá llevar 59.000 personas para el duelo contra River Plate. Esta reducción de aforo (poco más de 21.000 asientos) se produjo por razones de seguridad, pero no tuvo influencia de la Conmebol, sino que responde a una decisión de Defensa Civil en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad del distrito de La Molina.

Los 59.000 aficionados habilitados para presenciar el partido se dividirán en dos bloques definidos: 51.000 en las tribunas (incluyendo a la hinchada del conjunto visitante) y los 8.000 restantes en los palcos. Como detalle adicional, el aforo del Monumental de Lima se encuentra a casi 5.000 de su homónimo de Buenos Aires (85.018), catalogado como el recinto futbolístico más grande de Sudamérica.

Comunicado sobre las medidas de seguridad para el partido Universitario vs River Plate. Foto: Municipalidad de La Molina

PUEDES VER: Alianza Lima y las 2 claves que explican su dura derrota en la Copa Libertadores tras superar 3 rondas previas

¿Cuándo jugará Universitario vs River Plate?

El partido entre Universitario y River Plate por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2025 se disputará este miércoles 2 de abril. El choque iniciará a las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) en el Estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus.

¿Cuál es el próximo partido de Universitario en la Liga 1?

Por la fecha 7 del campeonato local, el elenco merengue rendirá un duro examen cuando visite a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano. El choque está programado para este sábado 5 de abril a las 7.00 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido se llevará a cabo a través de L1MAX.