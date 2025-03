El luchador peruano Kevin Borjas se quedó con una importante victoria en la primera pelea de la cartelera estelar de UFC México 2025. Ante el local Luis Ronaldo Rodríguez, el incaico se impuso por decisión unánime de los jueces, quienes marcaron 30-27, 28-28 y 30-27 a su favor en las tarjetas.

Este es un triunfo histórico para Borjas, pues representa su primer combate ganado en la compañía. Además, le propinó a 'Lazy Boy', quien se había vuelto uno de los peleadores sensación en las artes marciales mixtas, su primera derrota en UFC.

Así fue el triunfo de Kevin Borjas sobre Ronaldo Rodríguez

Desde el primer asalto, el peruano se mostró dominador en el octógono de la Arena Ciudad de México. Cuando apenas había pasado poco más de un minuto, llegó a conectar un potente derechazo en el rostro de Rodríguez, quien cayó sobre la lona.

En los dos rounds restantes, Kevin Borjas manejó la presión de sentirse visitante y se plantó de forma inteligente ante su rival, que no pudo propinarle ningún golpe contundente.

¿Qué dijo Ronaldo Rodríguez sobre Kevin Borjas?

La previa de este enfrentamiento estuvo marcada por declaraciones provocativas de ambos bandos. En diálogo con ESPN, Borjas declaró que 'Lazy Boy' "no sabe nada de lo que voy a hacer, pero yo sí sé todo lo que va a hacer contra mí. No tengo dudas de que voy a salir victorioso. Voy a noquearlo",

Rodríguez, por su parte, se mostró poco preocupado por su rival e incluso lo ninguneó. "¿Quién es ese? La verdad no miro mucho, me concentró en mí, en mis cualidades, en lo que soy yo... Mi coach me dijo: 'Pártele su p… m…, que sienta, arráncale la cabeza'", manifestó.

"Voy a finalizar a este tipo y agradecerle a toda la gente que se da el tiempo y gasta su dinero en comprar un boleto para ir a verme", había declarado el mexicano lleno de confianza antes de su derrota.