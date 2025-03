Canal confirmado del Alianza Lima vs ADT Tarma por el Torneo Apertura de la Liga 1 2025

Alianza Lima cuenta los días para hacer su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores; sin embargo, antes de su compromiso internacional, los dirigidos por Néstor Gorosito tendrán que realizar una complicada visita a ADT de Tarma en el reinicio del Torneo Apertura de la Liga 1.

El duelo frente a los tarmeños genera mucho interés entre los aficionados íntimos, pues su equipo necesita un triunfo para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones. Aquí podrás revisar a través de qué canales puedes seguir el partidazo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs ADT Tarma por la Liga 1 2025?

En Perú, la señal que televisará el encuentro entre Alianza Lima vs ADT Tarma será L1 MAX, un canal establecido por la FPF y 1190 Sports, que posee los derechos de televisión de la mayoría de los equipos de fútbol peruanos. El canal está disponible en diversas operadoras de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable. También puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play para ver los partidos en streaming.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Liga 1 2025?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs ADT Tarma, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, se jugará este domingo 30 de marzo a la 1:00 p.m. (hora de Perú).

¿Cómo ver Alianza Lima vs ADT Tarma vía L1 MAX?

Para ver el Alianza Lima vs ADT Tarma por la señal de L1 MAX, sintoniza los siguientes canales dependiendo del cableoperador que tengas contratado.

Claro TV: canal 510 HD y 10 SD

DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD

Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD

Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD

Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD

Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD

Zapping: canal 29 HD.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Alianza Lima vs ADT Tarma por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro TV.