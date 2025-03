En la antesala del clásico de las Américas, que enfrentó a la selección argentina y a Brasil por las Eliminatorias 2026, Raphinha lanzó una provocativa advertencia a los integrantes de la Albiceleste. El atacante del Barcelona aseguró que iban a darle una "paliza" a la vigente campeona del mundo e incluso remarcó que iba a marcarles y "que se jodan".

Sin embargo, sus palabras se volvieron en su contra, ya que no logró marcar y su equipo sufrió una histórica goleada de 4-1 en el Estadio Monumental. Los comentarios del brasileño resonaron entre los dirigidos por Lionel Scaloni, quienes respondieron con una actuación sobresaliente tanto en el terreno de juego como en sus declaraciones a la prensa.

'Dibu' Martínez no se quedó callado y le responde a Raphinha

Luego de las frases de Julián Álvarez y Rodrigo De Paul, el portero Emiliano Martínez no fue ajeno al tema y le respondió a Raphinha. El popular 'Dibu' expresó su opinión de manera directa y fiel a su estilo habitual.

"Yo no entiendo a esa clase de jugadores que les gusta hablar antes de los partidos. La verdad no entiendo. Me enseñaron que siempre se habla después o dentro de la cancha. A nosotros nos sirve, esperemos que sigan hablando de nosotros y así nos encienden la dinamita", manifestó para las cámaras de TyC Sports.

Por otra parte, el arquero de 32 años elogió el rendimiento de algunos jugadores de la selección argentina que forman parte del recambio generacional. "A veces es difícil de describir. Cuando estás atrás de ellos y ves la intensidad a la que juegan, me asusta. Me asusta porque los chicos del recambio entienden a lo que juegan, todos quieren entrar. Están 'Thiaguito' (Almada) y Giuliano (Simeone). Estos pibes te asustan por las ganas que tiene de estar en el equipo. Te da orgullo ver a los chicos tan comprometidos", añadió.

¿Cómo quedó el Argentina vs Brasil?

La selección argentina bailó a Brasil con una goleada 4-1 en el Monumental de Buenos Aires. La Albiceleste se llevó la victoria gracias a los tantos de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone.