Renato Tapia y su fuerte análisis sobre arbitraje chileno en Venezuela vs Peru: "Me parecía penal, pero ellos ven otra cosa"

Luego de que Perú cayera 1-0 contra Venezuela en condición de visitante por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, el mediocampista Renato Tapia brindó un fuerte análisis sobre el arbitraje chileno.

"Me parecía penal, pero ellos ven otra cosa", dijo tras finalizar el encuentro, afirmó el mediocampista, que actualmente milita en el Leganés de la primera división de la Liga Española.

¿Qué dijo Renato Tapia sobre arbitraje chileno en Venezuela vs Peru?

Pese a la derrota de Perú contra Venezuela, el arbitraje fue cuestionado por los hinchas, el comando técnico y los jugadores de "La Bicolor". El volante Renato Tapia evidenció su molestia por la influencia que ejerció el árbitro Cristian Garay en el duelo en tierras venezolanas. "Creo que el empate era lo justo, pero así es el fútbol y tenemos que seguir trabajando", remarcó Tapia tras la finalización del Venezuela vs Perú.

Tapia también se pronunció sobre lo que debe hacer Perú para seguir luchando por el repechaje. "Creo que hemos llegado mucho al arco, quizás en este partido no se nos dio. Hemos mejorado en muchísimas cosas, hemos hecho cosas que antes no hacíamos. A seguir así", le dijo a los medios internacionales.

¿Qué dijo Tapia sobre Venezuela tras la derrota de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas?

Tras ser consultado por un periodista venezolano sobre el nivel que tuvo hoy Venezuela para triunfar frente a Perú, Tapia destacó las virtudes de la "Vinotinto" y tuvo algunos comentarios en las Eliminatorias Sudamericanas.

"Lo vengo diciendo desde hace tiempo, Venezuela iba a dar de que hablar y hoy es una gran selección con muy buenos jugadores y personas", precisó Tapia ante un medio internacional.

¿Qué otros jugadores peruanos se refirieron al arbitraje?

Además de Renato Tapia, el máximo goleador de la Selección Peruana y actual delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, evidenció su incomodad por la influencia del arbitraje en la derrota de Perú por las Eliminatorias Sudamericanas."Somos cojudos, somos cojudos. No nos pueden poder una terna chilena. Tienen que ponernos árbitros argentinos o uruguayos, pero no nos pongan un chileno. No me jodan", dijo el atacante nacional en diálogo con Movistar Deportes.

Por su parte, André Carillo, volante del Corinthians de Brasil, tuvo una opinión distinta a las de sus compañeros peruanos. "Probablemente (sobre las decisiones arbitrales), pero no voy a buscar excusas. Vamos a tratar de mejor en lo que fallamos. Ofensivamente, tenemos que hacer más. Siento que hicimos un buen partido", explicó ante los medios de comunicación.