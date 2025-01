Liverpool vs PSV EN VIVO: pronóstico, horario y canal de TV para ver la última fecha de la Champions League

¿Dónde ver Liverpool vs PSV EN VIVO? Ambas escuadras se enfrentarán este miércoles 29 de enero por la última fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. El compromiso tendrá lugar en el Philips Stadion, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Disney Plus. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

En la antesala de este enfrentamiento, el Liverpool logró una victoria ante el Lille con un marcador de 2-1, lo que les permitió avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones con un rendimiento impecable. En contraste, el PSV se encuentra en una situación complicada. Después de siete jornadas, el equipo rojiblanco ha acumulado solo 11 puntos, lo que lo mantiene en la zona de clasificación momentánea para los playoffs de la Champions League, aunque también está a solo tres unidades de quedar fuera de la competición.

¿A qué hora jugarán Liverpool vs PSV?

El partido entre Liverpool vs PSV se jugará este miércoles 29 de enero a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Liverpool vs PSV?

La transmisión del Liverpool vs PSV, así como varios de los partidos de la última fecha de la Champions League, estará a cargo del servicio de streaming Disney Plus. No obstante, solo los usuarios que cuenten con la membresía Premium, la más cara de esta plataforma, podrán acceder a dichos encuentros. En territorio peruano, estos son los costos de la suscripción dependiendo del plan que elijas.

Mensual: 65,90 soles

Anual: 553,90 soles.

¿Cómo ver Liverpool vs PSV ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs PSV por internet, sintoniza la señal de Disney Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a la programación de diversos eventos deportivos. Si no puedes ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE GRATIS que realizará La República Deportes.

Alineaciones Liverpool vs PSV: posibles formaciones

Estos serían los equipos titulares de Liverpool vs PSV para el partido por la Champions League.

Liverpool : Alisson; Bradley, Konaté, Quansah, Tsimikas; Endo, Jones, Mac Allister; Chiesa, Salah y Núñez.

: Alisson; Bradley, Konaté, Quansah, Tsimikas; Endo, Jones, Mac Allister; Chiesa, Salah y Núñez. PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Schouten, Veerman; Bakayoko, Til, Perisic y De Jong.

¿Dónde juegan Liverpool vs PSV?

Liverpool vs PSV se llevará a cabo en el Philips Stadion, estadio ubicado en la ciudad de Eindhoven. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 35.000 espectadores.

Liverpool vs PSV: pronóstico

Así están las cuotas de las apuestas para el Liverpool vs PSV. El equipo de Arne Slot es favorito.

Betsson: gana Liverpool (2,30), empate (3,65), gana PSV (3,05)

Bet365: gana Liverpool (2,25), empate (3,70), gana PSV (3,00)

Betano: gana Liverpool (2,27), empate (3,50), gana PSV (3,10)

1XBet: gana Liverpool (2,29), empate (3,73), gana PSV (3,18)

Coolbet: gana Liverpool (2,27), empate (3,67), gana PSV (3,15)

Doradobet: gana Liverpool (2,28), empate (3,50), gana PSV (3,10).

Tabla de posiciones de la Champions League

Solo Liverpool y Barcelona han asegurado su presencia en los octavos de final de la Champions League 2024-25.