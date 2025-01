El periodista deportivo Pedro García se pronunció sobre la reciente ausencia de Paolo Guerrero en el amistoso de Alianza Lima contra Deportivo Morón, destacando la importancia de su disponibilidad para el equipo. La situación del delantero de la selección peruana ha generado algunas reacciones en el ámbito deportivo, especialmente tras el viaje del delantero a Brasil por motivos familiares.

El último 21 de enero, Alianza Lima enfrentó a Deportivo Morón en un partido que culminó en una derrota 2-1 para el equipo íntimo. La baja de Guerrero, anunciada por el club a través de sus redes sociales, dejó un vacío en la alineación, obligando al técnico Néstor Gorosito a optar por Alan Cantero como su reemplazo. Este miércoles 22, el comunicador se pronunció sobre ello.

¿Qué dijo Pedro García sobre la ausencia de Paolo Guerrero en Alianza Lima?

En la última edición del programa de treaming ‘Doble Punta’, Pedro García destacó el profesionalismo que tiene Guerrero y aseguró que en este corto permiso el 'Depredador' no dejará de lado la rutina de pretemporada.

"Está buenísimo valorar que Guerrero siempre ha sido muy profesional y estamos seguros que se bajo del avión y dijo ‘tengo media hora, corro’, ‘voy almorzar suave y balanceado’, ‘voy a dormir temprano, las horas que hay que domir’. Al día siguiente hará lo mismo. Tú sabes que en su permiso va a ir en buen camino, estoy seguro que va a estar preocupado de si se perdió un entrenamiento o un partido. Va e estar contabilizando la desventaja que ha tomado por irse de Argentina. Eso está claro", comenzó diciendo.

No obstante, Pedro García señaló que el goleador histórico de la selección peruana deberá siempre estar disponible en Alianza Lima, de lo contrario, puede convertirse en un problema.

"De aquí en más tiene que tener los problemas resueltos para estar disponible para Alianza Lima, sino el problema para Alianza va a ser Guerrero, no puedes no contar con alguien con quien cuentas. Está bien que Guerrero, desde el lado del ser humano, vaya y resuelva, su espalda es muy grande, todos saben que se va a portar bien, hoy no es grave, tiene derecho a resolver sus problemas, no hay discusión. Lo que sí, es que estos problemas pueden ser otros y él puede convertirse en un problema para Alianza Lima, tiene que solucionarle al equipo", sostuvo.

Alianza Lima informó sobre la ausencia de Paolo Guerrero en último amistoso en Argentina

Poco antes del partido ante Deportivo Morón, el cuadro blanquiazul comunicó que Paolo Guerrero solicitó permiso para ausentarse por razones personales, lo cual fue acordado previamente. Además, precisaron que el delantero se unirá sin problemas a la pretemporada en Lima.