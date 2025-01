La derrota de la selección peruana en el arranque del Sudamericano sub-20 dejó un sinsabor entre los seguidores de la Bicolor. Si bien el equipo comandado por 'Chemo' de Solar empezó ganando el compromiso, no puso sostener la ventaja y se quedó sin sumar puntos en la primera jornada del grupo A.

Una de las acciones polémicas del compromiso fue el penal que significó el 1-1 parcial de la Albirroja. En un inicio, el árbitro del partido decidió cobrar tiro libre; sin embargo, para sorpresa de muchos, decidió cambiar su decisión, después de ser llamado por el juez de línea, y señaló la pena máxima. En ese sentido, Diego Rebagliati arremetió contra la Conmebol por no implementar el VAR en la fase de grupos.

Rebagliati apunta contra la Conmebol tras penal ante Perú

El exfutbolista reconoció que la selección peruana sub-20, que contó con la presencia de jugadores como Maxloren Castro y Juan Pablo Goicochea, despertó cierta ilusión en la primera parte. Por otra parte, lamentó que el empate llegara tan rápido.

"A mí el equipo, en el primer tiempo, por momentos me ilusionó. Me dio pena el empate en una jugada que es un accidente, la mano de Astudillo. Primero el árbitro la cobra afuera y después, con ayuda del asistente, se cobra en el área", manifestó en el programa Movistar Deportes.

Rebagliati reconoció que estuvo bien cobrado el penal a favor de la selección paraguaya; no obstante, cuestionó que el asistente sea el encargado de intervenir en la decisión del juez principal y no la tecnología.

"Es una vergüenza que no se juegue con VAR la fase de grupos del Sudamericano, porque la fase final sí tiene VAR. La Conmebol está llena de plata. Lo único que dicen es que se les cae la plata por las orejas y no pueden poner VAR en la primera fase. Con VAR era penal, pero la sensación que queda es que al línea, que está al otro lado y no tiene manera de haberla visto, alguien le sopló al oído y le dijo que fue dentro del área. Era lo justo el penal para Paraguay, pero hasta ese momento no hicieron nada para empatarlo y Perú estaba bien", indicó.

Así fue el penal que cobran con Perú en el Sudamericano sub-20

A solo minutos del tanto de Juan Pablo Goicochea, los paraguayos encontraron el empate gracias al aviso del juez de línea, quien llamó al árbitro principal y le dijo que la mano fue en el área.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana sub-20?

Perú se enfrentará a Venezuela el próximo sábado 25 de enero en el Estadio Metropolitano de Lara, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). La transmisión de este compromiso, correspondiente a la fecha 2 del grupo A, estará a cargo de las señales de América TV y DSports.