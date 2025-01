El Sudamericano Sub-20, una de las competiciones más importantes del fútbol juvenil sudamericano, enfrenta un panorama incierto. A menos de un mes del inicio del torneo, la situación política en Venezuela generó gran inquietud en el continente, lo que llevó a la Conmebol a estar atento a la coyuntura del país que fue seleccionado como sede del torneo luego que desestimara a Perú. Aunque dicho había sido confirmado como anfitrión, las recientes protestas contra el régimen de Nicolás Maduro pusieron en duda la viabilidad del evento.

El torneo, que otorga plazas para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025, representa una vitrina esencial para las jóvenes promesas del continente. Delegaciones de diversos países manifestaron preocupación por la seguridad, mientras que voces como las de Argentina pidieron que su delegación no participe en la competición.

Conmebol se refiere al posible cambio de sede del Sudamericano Sub-20

La Conmebol, organismo rector del fútbol en Sudamérica, no ignora los recientes hechos en Venezuela y se pronunció ante la posibilidad de un nuevo cambio de sede. Aunque no tomó una decisión definitiva, las autoridades indicaron que estudian alternativas en caso de que las circunstancias en el país no permitan la realización del torneo.

“Todo se está monitoreando”, revelaron fuentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol); no obstante, no dieron mayores detalles a la prensa, según informó la Agencia EFE. Frente a estas declaraciones, despierta la duda sobre si el ente piensa en cambiar de sede por países como Chile, organizador del Mundial de la categoría, y Perú, antigua sede del torneo.

Las recientes protestas en Venezuela, que incluyen actos de violencia y bloqueos, han sido motivo de alarma. Varias delegaciones expresaron su inquietud sobre la seguridad de sus jugadores y staff técnico. Mientras tanto, el calendario del Sudamericano Sub-20 sigue sin cambios, con el inicio programado para el 23 de enero de 2025.

Argentina no participaría en el Sudamericano Sub-20

Una de las declaraciones más impactantes en torno al Sudamericano Sub-20 provino de Argentina. La ministra de Seguridad de este país, Patricia Bullrich, expresó su preocupación por la seguridad en Venezuela y sugirió que la selección juvenil podría no viajar si el torneo se mantiene en ese territorio.

La posibilidad de la ausencia de Argentina, una de las selecciones históricas del torneo, encendió las alarmas en la Conmebol. La ministra mencionó incidentes recientes, como secuestros y actos de violencia, como factores que dificultan garantizar la seguridad de los equipos. Este anuncio generó incertidumbre y añadió presión al organismo rector para tomar una decisión pronta.

“Argentina no va a mandar a chicos que nos puedan secuestrar. La Conmebol tendrá que pensarlo o tendrán que cambiar de sede. (...) Estamos trabajando un protocolo para que quede claro cuáles son los lugares donde un argentino corre riesgo. No podemos exponer a nuestros jóvenes en un lugar donde pueden ser tomados de rehenes”, aseveró la ministra.

En el ámbito deportivo, la ausencia de Argentina no solo afectaría el prestigio del torneo, sino también su competitividad. El Sudamericano Sub-20 es un escaparate clave para las futuras estrellas del fútbol y ha sido el escenario donde jugadores como Lionel Messi y Neymar iniciaron su camino hacia la gloria internacional.

¿Cuándo inicia el Sudamericano Sub-20?

El calendario del Sudamericano Sub-20 permanece, por ahora, sin cambios. La competencia está programada para comenzar el 23 de enero de 2025 y se extenderá hasta el 16 de febrero. Este torneo no solo definirá a los clasificados para el Mundial Sub-20 en Chile, sino que también otorgará plazas para los Juegos Panamericanos.

La Conmebol tiene poco tiempo para tomar una decisión final sobre la sede. Mientras las protestas en Venezuela continúan, la posibilidad de un cambio de último minuto sigue latente. Aunque aún no se han anunciado alternativas oficialmente, países como Perú y Chile cuentan con experiencia previa en la organización de eventos de esta magnitud y podrían asumir la responsabilidad si fuera necesario.