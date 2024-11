Agustín Lozano culpó al IPD por no cumplir el plazo de mantenimiento para los estadios que iban a albergar el Sudamericano sub-20. Foto: composición LR/AFP

Agustín Lozano culpó al IPD por no cumplir el plazo de mantenimiento para los estadios que iban a albergar el Sudamericano sub-20. Foto: composición LR/AFP

El enfrentamiento entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) alcanzó nuevos niveles, luego de que Agustín Lozano responsabilizara al ente gubernamental por la pérdida de la sede del Sudamericano sub-20. Esto generó una tajante reacción por parte del IPD, que emitió un comunicado donde expuso los esfuerzos realizados por el organismo adscrito al Ministerio de Educación y donde desmiente lo dicho por el aún presidente de la FPF, quien aseguró que no se cumplieron los plazos para el mantenimiento del estadio de Arequipa.

El IPD asegura haber cumplido con todos los requisitos estipulados para la mejora de los recintos en Arequipa y Lima, dos de las ciudades que inicialmente iban a albergar el torneo. Según su pronunciamiento, no hubo observaciones por parte de Conmebol respecto al estado de las infraestructuras, por lo que la pérdida de la sede no es atribuible a su gestión.

¿Cuál fue la respuesta del IPD a las palabras de Agustín Lozano?

El IPD se vio obligado a salir al frente luego de las declaraciones de Agustín Lozano, quien culpó directamente a la institución por la pérdida de la sede del Sudamericano Sub-20. En su pronunciamiento, el IPD aclaró que, desde un inicio, se había comprometido con las mejoras en los estadios y que las obras de infraestructura se habían llevado a cabo bajo el cumplimiento de los plazos establecidos por la FPF.

IPD lanzó un comunicado en donde asevera que sí cumplió los plazos y que Conmebol no hizo observaciones al respecto. Foto: IPD

“El Gobierno Nacional aprobó una partida presupuestal de 25.3 millones de soles en favor del IPD, para el mantenimiento de los estadios Mariano Melgar y Carlos Alfredo Villanueva ‘Umacollo’, de Arequipa, y del Estadio Nacional de Lima, de acuerdo a los estándares de Conmebol, con el fin de albergar el Campeonato Sudamericano Sub-20 Perú 2025”, inicia el comunicado.

PUEDES VER: Perú perdió sede del Sudamericano Sub 20 por la detención de Agustín Lozano y crisis en la FPF

“El IPD y la Conmebol realizaron una visita conjunta a los recintos elegidos en Arequipa. Al día siguiente, la Conmebol y la FPF visitaron el Estadio Nacional, junto con la autoridad del IPD. En ningún caso, la Conmebol hizo observaciones a la planificación de las tareas y acciones a realizar que había trazado el IPD. Posteriormente, el día 13 de noviembre, conocimos a través de los medios de comunicación la decisión del cambio de sede que había sido comunicada a la FPF”, aseveró.

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre la pérdida del Sudamericano sub-20?

Este comunicado del Instituto Peruano del Deporte surgió a partir de los comentarios de Agustín Lozano, quien no dudó en hacerlos responsables por la pérdida de la sede del torneo y señaló que esta situación no es un hecho aislado. El presidente de la FPF recordó que en otras ocasiones se presentaron problemas similares, lo que pone en evidencia, según su perspectiva, la falta de capacidad del IPD para gestionar proyectos de envergadura como este.

“Habría que preguntarle al IPD por qué no cumplió. Se comprometieron en cumplir a tiempo con los estadios de Arequipa. No lo hizo y no es la primera vez que el Gobierno ha fallado”, señaló Lozano en declaraciones a ‘Entre bolas’ a su regreso al país tras viajar a la final de la Copa Sudamericana.

¿Por qué Conmebol le quitó la sede del Sudamericano sub-20 a Perú?

Si bien la Conmebol no expresó los motivos por los cuales decidió quitarle la organización del Sudamericano sub-20 a Perú, estos se deberían a la incertidumbre en cuando al manejo del fútbol en el país. La oficialización del cambio de sede se dio días después a la detención de Agustín Lozano por el caso Los Galácticos, del cual fue absuelto y puesto en libertad.