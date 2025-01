¿Fue en Universitario? Pedro Troglio revela el único club donde le fue mal en su carrera

Pedro Troglio es un entrenador argentino que pasó por Universitario de Deportes entre los años 2017 y 2018. El estratega de 59 años dirige actualmente en su país. En una entrevista reciente para ESPN, el técnico fue consultado por su trayectoria como estratega y se animó a mencionar un club donde, según precisa, "no le fue bien".

Se trata de San Lorenzo de Argentina, club donde en abril del 2022 renunció tras malos resultados en el torneo local y luego de la eliminación en la Copa Argentina ante Racing.

Pedro Troglio asegura que el único club donde no le fue bien es San Lorenzo

"El 9 de enero cumplo 20 años con entrenador y siempre he tenido equipos, gracias a Dios siempre dirigí. Me ha ido generalmente muy bien. Si tengo que buscar el único lugar donde creo que no me fue bien, aunque tampoco hemos dejado una mala imagen en el trabajo interno, es San Lorenzo", dijo en un comienzo.

Luego, recordó los años de trayectoria que tiene y señaló que siente que en líneas generales le ha ido bien. Sin embargo, precisó que le ha ido mejor dirigiendo que jugando.

"La pasión, las ganas de trabajar, modernizarse, de ir cambiando y adaptándose a los tiempos, que han cambiado mucho hasta el 2025, creo que esa ha sido la clave para poder equipos en todos estos años. Me gustaba más jugar al fútbol, pero creo que he sido mejor entrenador que futbolista", sentenció.

¿Cómo le fue a Pedro Troglio en San Lorenzo?

Pedro Troglio dimitió de su cargo como entrenador del Ciclón tras la eliminación en la Copa Argentina a manos de Racing de Córdoba en abril de 2022. Se despidió con un saldo de una victoria (ante Talleres en Córdoba), 4 empates y 5 derrotas.

Pedro Troglio recordó su paso por Perú hace unos años

En diciembre del 2019, Pedro Troglio brindó una entrevista al programa 'El Swing del Fútbol' y recordó su paso por el elenco estudiantil. Troglio manifestó que extraña vivir en el país y que el fútbol peruano ha sido el torneo más complicado en el que ha estado.

"Extraño la comida de Perú, vivir frente al mar y beber piso sour. Pasé un año fantástico en Lima y lamentablemente ocurrió tanto la quita de puntos como la no contratación de jugadores. Tuvimos un año muy conflictivo, el inicio fue hermoso pero luego se cayó. Me veía con un futuro largo en Universitario de Deportes. Además, el torneo peruano es el más difícil que me ha tocado estar", indicó.

PUEDES VER: Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez jugará amistoso contra Universitario en el Monumental

¿Cómo le fue a Pedro Troglio en Universitario?

El técnico argentino arribó a Universitario de Deportes en marzo de 2017 y se despidió en junio de 2018. En su primer año, terminó cuarto en el Grupo B del Torneo de Verano con 19 puntos en 14 partidos, quedando lejos del primer lugar ocupado por UTC de Cajamarca con 27 puntos.

En el Torneo Apertura, alcanzó el quinto puesto con 26 puntos en 15 fechas, mientras que en el Clausura finalizó cuarto con 29 puntos en 15 encuentros. En la tabla acumulada del año, terminó cuarto, lo que le permitió clasificar a las fases previas de la Copa Libertadores 2018. En total, dirigió 51 partidos, con un balance de 22 victorias, 13 empates y 16 derrotas.

¿En qué clubes ha dirigido Pedro Troglio?