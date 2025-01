Son más de 40.000 plazas las que el Ministerio de Educación (Minedu) está adjudicando a los profesores que obtuvieron el Nombramiento Docente 2024 por mérito propio. Entre los requisitos que deben cumplir los maestros nombrados se encuentra la evaluación por desempeño, la cual debería realizarse anualmente, pero actualmente se está omitiendo.

Para el Consejo Nacional de Educación (CNE), representado por Luis Lescano, esta omisión es grave, ya que es la única forma que tiene el Minedu de verificar que los conocimientos de los docentes se encuentran actualizados y que los estudiantes de las diversas instituciones del país están recibiendo una educación de calidad.

“La evaluación del desempeño, obligatoria y continua, se realizaba de forma ordinaria cada tres años y de manera extraordinaria para quienes no aprobaban la evaluación ordinaria. Esta última se aplicaba al año siguiente para verificar la superación de las deficiencias. Los docentes que desaprobaban en dos ocasiones recibían capacitación; si persistían en no aprobar, eran retirados de la Carrera Pública Magisterial. De momento, esto no se está cumpliendo, lo que pone en riesgo la calidad educativa que se brinda a los alumnos”, precisó.

Evaluación de desempeño debe volver

Por su parte, Idel Vexler, exministro de Educación, señaló que todos los docentes nombrados deben ser capacitados y evaluados por la autoridad competente. Asimismo, recordó que en su momento, cuando se llevó a cabo una primera evaluación, el 99% de los maestros la aprobó.

“Solo se aplicó en 2017 a cerca de 7.000 profesores del nivel inicial, donde el 99 % aprobó. Esta prueba dejó de realizarse porque es muy compleja, y el Minedu ha estado priorizando, sobre todo en los últimos años, la evaluación de nombramiento, de ascensos y de cargos directivos. Sin embargo, llegará el momento en el que el Ministerio deberá retomarla. Siempre es positivo que los docentes sean evaluados periódicamente para mejorar su desempeño”, enfatizó.

Docentes nombrados deben ser evaluados anualmente. Foto: Minedu

El CNE también destacó que, según la Ley de Reforma Magisterial, existe una serie de etapas que los docentes nombrados deben cumplir, entre ellas la evaluación de desempeño.

Congreso en contra de la educación de calidad

El presidente del Consejo Nacional de Educación también hizo hincapié en la labor del Congreso de la República, al señalar que “se están nombrando docentes por nombrar” y lamentó que las leyes sobre educación en el país no se estén tratando con la seriedad que ameritan, sino con fines económicos o políticos.