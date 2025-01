Este miércoles 8 de enero, una noticia remeció la Videna. 'Chemo' del Solar, jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y entrenador de la selección peruana sub-20, presentó su renuncia irrevocable al cargo, drástica decisión que fue lamentada por algunos personajes reconocidos del balompié local, como Abel Lobatón.

El exfutbolista consideró que, con la salida del seleccionador, la FPF retrocede en cuanto a la formación de menores y captación de nuevos talentos, pues 'Chemo' era el único que había realizado un esfuerzo genuino por encontrar a más jóvenes promesas de diversas partes del país.

¿Qué dijo Abel Lobatón sobre la renuncia de 'Chemo' del Solar?

"'Chemo' es un excelente profesional, una excelente persona. Creo que sería retroceder en el tema de formación porque él ha estado al mando de todas las divisiones menores. Al él dejar el espacio, retrocedemos otra vez", declaró el 'Murciélago' para radio Ovación.

"Imagino que la gente que viene atrás y que han trabajado con 'Chemo' debería seguir, manejar la línea que él ha venido inculcando en este tiempo a lo largo y ancho de todo el Perú, porque es el único entrenador que ha ido paseando por todos lados buscando el talento", agregó Lobatón en referencia al reemplazante de Del Solar.

'Chemo' del Solar había asumido en la FPF en el 2022. Foto: FPF

¿Por qué 'Chemo' del Solar renunció a la selección peruana sub-20?

En diciembre del 2024, el DT de la selección peruana sub-20 ya había amagado con dar un paso al costado tras el escándalo por la detención de Agustín Lozano y otros integrantes de la FPF acusados de actividades ilícitas. Aquella vez desistió de dicha intención para concentrarse en la preparación rumbo al Sudamericano de este 2025.

Ahora, sin embargo, la postura de 'Chemo' sería "irrevocable" y solo se mantendría en el cargo hasta el final del torneo. Si bien no expuso sus razones, la oferta que habría recibido de parte de la Universidad César Vallejo, para un trabajo a largo plazo, pudo haber sido ser uno de los factores que pesaron en su decisión.

Semanas atrás, el periodista Mauricio Loret de Mola sugirió que otra posible causa para la salida de 'Chemo' sería el cese de Juan Carlos Oblitas como director general de fútbol. "Me dicen que 'Chemo' del Solar también dejaría la Federación. No está confirmado, pero también seguiría los pasos de Juan Carlos Oblitas. Yo creo que es lo mejor, porque si sacan a quien pensó en ti para manejar este proyecto... Yo creo que él se va, porque Lozano no va a querer que se vaya", indicó el comunicador en dicho momento.