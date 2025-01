El entrenador argentino Guillermo Farré puso sobre la mesa su intención de reforzar a Sporting Cristal para la temporada 2025. En unas recientes declaraciones, el estratega no descartó el regreso de Joao Grimaldo, extremo peruano que destacó con los celestes antes de emigrar a Europa. Farré, quien asumió las riendas del club con la misión de devolverlo al protagonismo en la Liga 1 y en la Copa Libertadores, mostró su interés por contar nuevamente con el joven talento, quien ha sido habitualmente convocado a la selección peruana.

El posible retorno de Grimaldo generó gran expectativa entre la hinchada rimense. El futbolista, quien actualmente milita en el Partizán de Belgrado, no ha tenido la regularidad esperada en su equipo. Esta situación alimenta los rumores sobre su regreso a Perú, una posibilidad que Farré no solo considera factible, sino también beneficiosa para el club.

¿Qué dijo Guillermo Farré sobre posible regreso de Joao Grimaldo a Sporting Cristal?

En declaraciones a Jax Latin Media a su regreso al país, Guillermo Farré fue directo al hablar de Joao Grimaldo. El estratega argentino no fue ajeno a los rumores sobre el regreso del atacante a Sporting Cristal y aseguró que le gustaría dirigir al futbolista de 21 años.

“Sabemos que Joao (Grimaldo) está en un club, y con una situación que no es nada fácil destrabar. Si me consultan si me gustaría tenerlo, la respuesta siempre será positiva”, afirmó el técnico, con lo que deja en claro que vería con buenos ojos la reincorporación del jugador.

Grimaldo, formado en las divisiones menores de Sporting Cristal, dejó huella en la Liga 1 por su velocidad y desequilibrio en el ataque. Aunque su paso por el Partizán de Belgrado no ha sido el esperado, su experiencia en el extranjero podría aportar madurez y liderazgo al equipo celeste.

Por otra parte, Guillermo Farré espera que puedan llegar unos refuerzos más a Sporting Cristal. “Seguramente llegarán más jugadores, estamos confiados en que va a llegar uno que otro jugador para seguir acrecentando la competencia interna”, señaló.

PUEDES VER: Sporting Cristal definió a sus 6 jugadores extranjeros para el 2025 tras la renovación de Nicolás Pasquini

¿Catriel Cabellos llega a Sporting Cristal? Guillermo Farré lo aclara

Además de Grimaldo, otro nombre que suena en los pasillos de La Florida es el de Catriel Cabellos. Este joven mediocampista, quien jugó en Alianza Lima la temporada pasada y que destaca por su técnica y visión de juego, ha sido vinculado a Sporting Cristal en los últimos días. Sin embargo, Guillermo Farré fue tajante al abordar este tema.

“Catriel está en negociaciones, es un jugador que ha llamado la atención de todos los equipos en Perú, y esperamos poder hacer fuerza para ficharlo. Se ha mostrado en la liga local y lo ha hecho muy bien. Los jugadores con doble nacionalidad siempre generan más interés, y es un jugador deseado por todos”, indicó.

PUEDES VER: Sporting Cristal anuncia 2 rivales internacionales previo al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores

Aunque la llegada de Cabellos no está asegurada, los hinchas celestes confían en que Sporting Cristal mantendrá su tradición de apostar por jugadores con proyección, tanto a nivel local como internacional. Farré, por su parte, continúa evaluando opciones que refuercen al equipo de cara a los desafíos venideros.

Guillermo Farré advierte que Sporting Cristal buscará ganar la Liga 1 2025

Consciente de la alta exigencia del fútbol peruano, Guillermo Farré no solo piensa en refuerzos, sino también en consolidar un equipo competitivo. El técnico fue enfático al señalar que el principal objetivo del club es conquistar la Liga 1 2025 y avanzar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

“Cristal tiene que salir campeón siempre, es lo que queremos. El campeonato pasado lo buscamos, pero hubo otro equipo que estuvo un poco mejor, dejándonos un sabor amargo. Sin embargo, se trabajó bien, se hicieron las cosas de la mejor manera, se generó una base de jugadores interesantes y estamos ilusionados con lo que viene este año”, puntualizó.